Conti dice que Rueda nunca lo llamó, pero abre la puerta al acercamiento bloquista con Producción y Trabajo

El Partido Bloquista viene teniendo mucha acción partidaria y diálogo en los últimos meses. Con una ruptura expuesta con el Justicialismo. Ahora con diálogo constante con el oficialismo provincial, el terreno se encamina a acompañar al frente que lidera en la provincia. Aunque para esto, primero se planteó el acercamiento al partido nuevamente de los bloquistas que fueron expulsados del partido, quienes ahora podrían retornar. Si bien hubo una foto del presidente del partido, Luis Rueda y bloquistas ‘disidentes’, como se los llamó en un momento, aparece la figura de Enrique Conti, un hombre que supo ser referente del espacio pero que entró en ese lote de afiliados expulsados. En Banda Ancha, el ex intendente de la Capital y ministro de Economía, dijo que Rueda no lo llamó, pero dejó abierta la puerta del oficialismo para con el bloquismo.

Lejos parece haber quedado el diálogo con el sector libertario y ahora el bloquismo dio muestras de acercamiento con el espacio que gobierna la provincia y en el que hay bloquistas que fueron expulsados del partido por pensar distinto y estar en disidencia, en momentos en los que el partido centenario se aliaba con el justicialismo.

Hoy, ante las versiones que señalan que el bloquismo podría sumarse a las filas del frente que lidera Marcelo Orrego aparece un condicionante de los bloquistas que hoy integran ese espacio y es que les devuelvan la afiliación, con la antigüedad correspondiente. Si bien la versión existe y fue confirmada por Rueda, en Canal 13, Enrique Conti aseguró que hasta entonces no ha recibido ningún llamado del presidente bloquista.

Sobre el retorno al partido, Conti dijo que ‘bienvenido sea, si se produce eso. Realmente creo que es una lucha de la ideología de uno porque no es fácil irse de un partido en el que uno llegó a ser vicepresidente a cargo de la presidencia acompañando a Leopoldo Bravo padre en ese momento y presidente de la Convención, incluso muchos cargos partidarios. Y tomar la decisión ante Leopoldo Bravo hijo, decirle “no, mira, yo sigo mi ideología y no mi bolsillo” y en función de eso empezamos a caminar en el 2008 hace muchos años y gracias a Dios siguiendo esa ideología sin torcerla jamás porque, es lo que nos enseñó durante 40 años Leopoldo Bravo, lo trajimos hasta aquí’.

En su análisis, Conti comparó al bloquismo con lo que sucedió y sucede en los otros sectores políticos: ‘Creo que así como el peronismo no lo ha echado a Scioli, como el Frente Renovador no lo ha echado a Marco Lavagna y como la Unión Cívica Radical no ha echado a alguien de la envergadura de Ricardo Alfonsín, creo que el bloquismo haber echado por la ventana a gente que opinaba distinto es un error histórico’.

Esta fue una decisión que disgustó a los bloquistas afectados y por supuesto, Conti exhibió ese malestar en diversas oportunidades. Es que también, el ex intendente de la Capital sostuvo que nunca lo ha llamado Rueda y tampoco existió contacto alguno para dialogar.

Acerca de si puede prosperar este acercamiento, dijo: ‘Si nos llama sí, pero realmente, que nos llamen’ y agregó sobre el encuentro que hubo de Rueda con Franco Marchese y Juan Pablo Medina, dos bloquistas funcionarios de Orrego y en la misma condición partidaria que Conti que: ‘Franco Marchese es un joven, es decir con corta experiencia partidaria, a los que nos echaron sin ningún sentido, no nos vamos a poner en arrogantes, que nos digan una disculpa pero creo que hay que anular todo ese proceso que no tuvo ningún sentido. Yo jamás he hablado (con Rueda)’ y añadió que jamás tuvo una charla, ‘yo no he hablado nunca de política con él’.

Producción y Trabajo, de puertas abiertas

La relación que parece haberse empezado a tejer entre el bloquismo y el frente de Orrego, se da de cara a un año de elecciones como el que viene. Y para Conti, el partido Producción y Trabajo, que es la columna vertebral del frente, siempre fue de puertas abiertas.

‘La experiencia que tengo, que siempre la distingo, cuando nosotros aparecimos que éramos cuatro gatos locos no éramos un partido, Roberto (Basualdo), Marcelo (Orrego), el Kanki (Juan José Orrego) y Susana (Laciar) nos abrieron la puerta sin preguntarnos nada y nos dejaron competir en elecciones como si fuéramos uno de ellos. Entonces en eso yo creo que Producción y Trabajo siempre ha sido de puertas abiertas y generosos, estará en el bloquismo qué es lo que quiere o cómo lo quiere hacer’.

Mirá la entrevista completa a Enrique Conti en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.