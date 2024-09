Loteo Valle del Sol: suspendieron el pago de la cuota de ahorro para aliviar a los adjudicatarios

El Loteo Valle del Sol ocasionó muchas expectativas en la población sanjuanina que buscaba una solución habitacional, siendo una opción destinada a la clase media. El pago del lote en cuotas y luego la posibilidad de alcanzar una operatoria del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para la construcción de vivienda, se presentaba como una gran posibilidad de alcanzar el sueño de la casa propia. Pero la crisis económica que atraviesa el país e impacta de lleno en las familias, junto a un financiamiento de Nación que dejó de llegar a la provincia, fueron la combinación ideal para que el Gobirno provincial tomara la decisión de suspender el pago de las cuotas de ahorro, a modo de aliviar a quienes venían abonando la cuota del lote.

Fue la titular del IPV, Elina Peralta, quien contó en Banda Ancha la novedad que aplica para los adjudicatarios, quienes habían solicitado en gran medida la determinación tomada.

Valle del Sol es un barrio de 930 lotes que el gobierno provincial iba a destinar para familias de clase media, ubicado en calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, en Rawson, frente al barrio Valle Grande. Al tratarse de uno de los últimos proyectos de la gestión anterior, el loteo se encontraba en etapa de urbanización y se aguardaba por recursos.

El Loteo Valle del Sol se gestó como la entrega de un terreno con servicio (agua, energía, gas y cloacas) y la construcción de la casa estaría a expensas que el IPV tenga habilitada la operatoria de construcción, algo que por ahora no sería posible, teniendo en cuenta que sólo reactivaron el programa de asistencia con los trámites que ya habían sido comenzados. Otra cosa que destacaron desde el IPV es que Loteo Valle del Sol comenzó con financiamiento de Nación, algo que ya tampoco ocurre.

Peralta confirmó que decidieron ‘suspender el cobro de estas cuotas porque eran cuotas ahorro. Hemos eliminado este perfil de ahorrista porque muchas familias se han acercado y han manifestado que les cuesta estar pagando esta cuota, mientras están pagando un alquiler porque este programa estaba gestado para clase media y alta, y las cuotas son de entre 90 mil y 100 mil pesos. Entonces, entendiendo esta realidad que la gente vive, es que lo hemos suspendido. Pero esta suspensión no los modifica ellos en la calidad de postulantes para el barrio. No se modifica en nada, en el momento que terminemos el barrio se les va a adjudicar a los lotes y ahí recién seguirán pagando lo que reste el valor del lote en función de lo que hayan pagado’.

La directora del IPV también aclaró que dejaron abierta la posibilidad a que las personas ‘dejen lo que ya han pagado como un ahorro o que lo retiren y se bajen del programa porque está abierta esa posibilidad. En el programa original decía que si se bajaban se les hacía un 10% de retención, pero nosotros eso lo hemos eliminado. O sea, aquella familia que sienta que no quiere esperar o no quiere continuar con este programa se puede bajar y retirar el 100% de lo que ha invertido a monto histórico’, aclaró.