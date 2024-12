El próximo año será de intensidad política, inclusive más que este 2024. Es que las elecciones de medio término le pondrán ese tinte particular. Y para el intendente de Santa Lucía y dirigente de Producción y Trabajo, Juan José Orrego, el escenario no presentará a tres espacios con las mismas chances: ‘No veo un escenario de tercios, van a quedar dos fuerzas’, aseguró en Banda Ancha. Además, el jefe comunal, que suena como un posible nombre dentro de las listas oficialistas para el Congreso sostuvo: que no le han pedid que sea candidato.

La renovación de bancas en el Congreso de la Nación marcará una plena disputa en las urnas el próximo año. Con un clima político intenso, aún no hay precisiones acerca de cómo se formarán las estructuras.

Pese a esto, para Orrego no habrá un escenario de tercios: ‘Yo creo que va a quedar una fracción afuera. No, no soy futurista, pero considero y creo que hoy día van a quedar dos fuerzas’.

El jefe comunal no quiso nombrar a ningún espacio y cuando fue consultado si la fuerza que quedaría afuera sería el PJ, dijo: ‘No, no, yo no digo eso, yo digo que hay tres fuerzas y una va a queda fuera, me parece’.

Sin candidatura

Hay nombres que se barajan o suenan dentro de los espacios para las elecciones del 2025, aunque nadie confirma nada. Y dentro del espacio del frente oficialista provincial, la figura de Juan José Orrego se posiciona como un posible candidato, aunque el intendente de Santa Lucía lo negó rotundamente en Canal 13.

Sobre la posibilidad de ser candidato dijo: ‘No, yo estoy muy concentrado en mi gestión. Sé qué quiero y cómo quiero llegar a final del mandato. Y la verdad que ni siquiera se ha hablado’.

Inclusive sobre la posibilidad de que le pidan ir en la lista del próximo año sentenció: ‘Creo que hay muchas personas capaces. Y lógicamente, creo que va a estar muy bien representado nuestro partido, o nuestro frente, en la próxima elección’.