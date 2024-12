El quinto año de gestión al frente del municipio de Santa Lucía se encuentra cerrándose para Juan José Orrego y fue el propio intendente el que realizó un análisis del año. Lo hizo en Banda Ancha, donde destacó la cercanía con la gente y no se olvidó de una materia pendiente que tiene como es el parque departamental.

El jefe comunal del departamento del Este estuvo en Canal 13 y a modo de balance del año que se está cerrando, el primero de su segunda gestión.

‘La hemos arrancado con mucha fuerza, con mucha energía, si bien teníamos una situación que atravesaba el país, una situación económica, pero creo que en este balance, y por el equipo de trabajo, y digo, la parte de la administración de la municipalidad, hemos podido lograr muchos objetivos para poder transformar algunas realidades de los vecinos’, comenzó analizando Orrego.

El intendente sostuvo que ‘si bien en el municipalismo tenés que, todos los días, trabajar para mejorar, nosotros lo hemos tratado y lo hemos hecho con mucha voluntad, con mucho sacrificio, pero también siendo muy perseverante para poder lograr los objetivos que queríamos llegar ahora a esta última etapa de año’ y agregó que ‘este año me quedo con esto, es como tu pequeña conquista, tu orgullo más importante. Pero lo que yo siento es que estuve muy cerca de la gente, eso es lo que más me queda. Las obras pasan, se hacen, se concretan, quedan plasmadas en el tiempo, pero creo que lo que más a mí me llena es el contenido social, cómo hemos trabajado con nuestra comunidad en las uniones vecinales, en los centros jubilados, en los clubes deportivos, con las actividades culturales’.

Volviendo sobre su saldo en el haber, recalcó: ‘Creo que eso es lo que yo hoy día destaco de la gestión, el vínculo que se ha generado, que se sigue generando en los diferentes sectores del departamento y lógicamente el vínculo con el equipo de trabajo, cómo trabajar, cómo fusionarnos de tal manera para que funcione el departamento’.

Pero también hay una deuda que considera el jefe comunal y tiene que ver con una importante obra para el departamento.

‘Son sueños que quizá se pueden cumplir, lo que va a llevar es tiempo. Por eso yo siempre pido quizá un poco de tiempo porque la situación económica no nos acompañó para empezarlo a hacer este año, que va a ser el parque de Santa Lucía’, aseguró Juan José.

El intendente contó que están ‘muy avanzados, hemos hecho el cierre perimetral de las cuatro hectáreas, se han construido las cisternas, ya se han comprado las columnas de iluminación, ya tenemos el material, hemos comprado juegos para el parque, ya tenemos el diseño a la perfección, ya están tomando los topógrafos, los ingenieros agrimensores las medidas. Estamos muy avanzados, seguramente el año que viene va a ser de mucho trabajo para poder lograr’.

Mirá la entrevista completa al intendente Juan José Orrego en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.