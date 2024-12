La visión política y empresaria reunida en una sola persona puede ser la mirada de Roberto Basualdo, quien estuvo en Banda Ancha y aseguró que ‘Milei está haciendo lo que se tiene que hacer’.

El dirigente sanjuanino del partido Producción y Trabajo, realizó una lectura de la situación actual y de las políticas encaradas por el Gobierno nacional que conduce el presidente Javier Milei.

Para Basualdo, Milei ‘está haciendo lo que tiene que hacer, no se puede gastar más de lo que entra. Esto no es ni izquierda ni derecha. El déficit fiscal hay que borrarlo, no tener déficit no es ni izquierda ni derecha. Después de ser derecha o izquierda hay que ajustar’

‘Creo que tenemos un gran desafío todos: generar trabajo. Generar trabajo es el desafío que tenemos todos a ver cómo podemos potenciar, cómo podemos estar. Ese déficit es innegociable, pero tiene que tratar de haber incentivos, como RIGI para las grandes, un micro RIGI para poder generar trabajo, que es lo que necesitamos nosotros, generación de trabajo’, explicó el ex senador nacional.

Sobre cómo generar empleo, el dirigente mencionó que para eso se debe ‘poder estar competitivo, tenés que bajar un poco impuestos y tener que no negociar el déficit fiscal. Entonces hay que buscar un equilibrio e ir haciéndolo de a poco. El déficit fiscal es innegociable para Milei, me parece bien y comparto, perfecto. Pero lo que tenemos que generar es trabajo. Entonces, ¿cómo va aumentando la recaudación en algo para ir bajando? Y bajar los impuestos significa estar más competitivo y significa vender más, entonces eso lo tenés que hacer con muchísimo equilibrio’.

El empresario y dirigente de Producción y Trabajo dejó ésta y más declaraciones, que las podés ver en el video que acompaña esta nota.