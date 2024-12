Marcelo Orrego llegó a la gobernación siendo la estructura del partido Producción y Trabajo como el cimiento del frente. Y el creador de ese partido, Roberto Basualdo, podría catalogarse como la figura política que sembró la semilla y armó la estructura. Es precisamente el dirigente, quien estuvo en Banda Ancha y se expresó sobre el partido que lidera el santaluceño y el gobierno que comanda, que se encuentra a un día de cumplir el primer año de gestión. ‘Marcelo escucha a todos y toma la decisión él’, dijo el también empresario.

Sobre la gestión de Orrego al frente del gobierno recordó que ‘venía con la experiencia de 8 años administrar un municipio, y las prioridades son las mismas: ser ordenado, tener un buen equipo, no gastar más de lo que te entra, tener prioridades que es lo fundamental, entonces ya venía con eso’.

Basualdo, destacó una cualidad del mandatario provincial y sostuvo que ‘tiene muchas virtudes, pero una de esas virtudes es que escucha, escucha a todos, pero no es que escucha al gran dirigente, escucha al vecino, escucha al militante, escucha. Y después toma la decisión él, el que toma la decisión en San Juan es el gobernador’ y agregó: ‘Eso es fundamental, escuchar a todos y tomar la decisión uno. Si alguien le toma la decisión por otro, te equivocás. Marcelo, él toma la decisión, no es que la toma Fulano, Mengano, no, el que toma la decisión en San Juan es el gobernador. Por supuesto debe consultar con el vice, con los ministros, con el militante, con el que va por la calle también, de escucha a todos. Pero bueno, toma la decisión y eso es fundamental, entre las virtudes que tiene es eso, saber escuchar, analizar y tomar las decisiones’.

El empresario y dirigente de Producción y Trabajo, Roberto Basualdo, dejó ésta y más declaraciones, que las podés ver en el video que acompaña esta nota.