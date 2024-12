La motosierra del presidente Javier Milei pegó fuerte en los municipios, sobre todo aquellos que no alineados con el libertario. Las puertas en Nación se cerraron y la búsqueda de recursos en oficinas federales es cosa del pasado. Sintiendo esto, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, criticó en Banda Ancha al presidente y dijo que ‘hay mucha crueldad e insensibilidad’.

La situación económica pegó con fuerza los municipios, sin contar con programas nacionales, recursos dejaron de llegar para encarar obras y otros tipos de asistencia. Pero no queda allí nomás, sino que la sociedad se vio afectada, como el ajuste pagado por los jubilados, la licuación de los salarios, la fuerte devaluación de fin de año pasado, los incrementos de las tarifas y otras situaciones de impacto en las clase media y baja.

Ante este escenario, Rosas apuntó contra el presidente al analizar: ‘Cuando se toman estas medidas a nivel nacional, pero no se mira hacia abajo, el caos surge, que es lo que nos está pasando en varias comunidades’.

“Tenemos que ver la manera, han habido muchas políticas anteriormente que han tenido que ver con el ajuste, vivimos una época de Macri, también de ajuste, pero no en éste ajuste del que nadie se hace cargo. Acá nadie se hace cargo del ajuste, entonces de repente la Nación dice “para San Juan no hay más fondos para medicamentos oncológicos”, y quién se hace cargo de esa situación. La insulina y la posibilidad de comprar medicamentos llega al municipio a pedirlo’, sostuvo Rosas.

La jefa comunal le apuntó al presidente y su modelo al mencionar que ‘tenemos esta realidad, hay políticas, hay un modelo totalmente distinto y contrario a lo que se venía plasmando en la Argentina, pero además también con mucha crueldad, mucha insensibilidad a la hora de tomar esas medidas y de poder hacerse cargo’.

Además, la intendenta disparó contra la provincia al señalar que ‘la provincia también está cumpliendo un rol tan pasivo frente a estas situaciones’ y añadió sobre la postura que debería tener el gobierno sanjuanino ante nación: ‘Yo creo que la postura es sin romper los vínculos, permitiendo la gobernabilidad también en la provincia, pero generando un reclamo por aquellas cuestiones que son de los sanjuaninos. Digo, yo no puedo tener sanjuaninos que no puedan tener una insulina en un hospital Rawson, en el hospital de Caucete. Necesita cuidarnos un poco más el gobierno provincial. Y de esto se trata alzar la voz frente a un gobierno nacional que no vea el sufrimiento de los que están abajo con las políticas y las medidas que se están tomando’.

Mirá la entrevista a Romina Rosas en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.