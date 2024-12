La Cruzada Renovadora fue uno de los primeros aliados que tuvo en la provincia Javier Milei, pero parte de sus declaraciones lo pusieron rápidamente fuera de ese cuadro. A casi un año de la asunción del presidente, Alfredo Avelín, presidente del partido sanjuanino, estuvo en Banda Ancha y mostró una clara empatía política con la vicepresidenta, Victoria Villarruel. ‘Si Villarruel me invita a conversar voy a ir, si Milei lo hace no’, declaró el ex intendente de la Capital.

Sobre los contactos con los principales dirigentes del oficialismo a nivel nacional, como Javier Milei y Victoria Villarruel, Avelín contó que le ‘han mandado muchísimos mensajes, varios interlocutores, de los cuales le he dicho, “bueno, yo voy a esperar”. Voy a esperar porque a mí me parece que es importante que sea ella la que salga a convocar y saber qué quiere hacer. A partir de eso uno podrá decidir si acepta o no acepta’.

Sin más rodeos, el dirigente cruzadista dijo: ‘Si me invita a conversar, sí voy a conversar. Si Milei me invitara a conversar, no voy a conversar’ y haciendo una diferencia entre el presidente y la vicepresidenta, añadió que ‘no es lo mismo para nada. Son dos cosas totalmente distintas. Y con la Doctora Villarruel no he tenido relaciones ni contactos. Sí me han mandado varios emisarios de Buenos Aires, pero cuando me preguntan, vamos a juntarnos con ella porque si no yo no voy a cerrar ningún acuerdo’.

‘Tengo la responsabilidad de un partido de 64 años, que llevo sobre mi espalda junto con mi hermana Nancy. Entonces no vamos a regalar ese patrimonio que tenemos, que es de corrección, de decencia, de ética y de hablar de frente siempre’, sentenció el ex intendente de la Ciudad de San Juan.

Mirá la entrevista completa a Alfredo Avelín en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.