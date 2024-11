La semana pasada el presidente Javier Milei realizó declaraciones en una entrevista periodística y exhibió una ruptura de relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin embargo, el senador nacional por San Juan, Bruno Olivera, dijo en Banda Ancha que habló con Villarruel y le dijo que no hay una pelea con Milei. El legislador también opinó de lo acontecido con la agrupación conformada por twitteros seguidores y estratégicos del presidente denominados ‘Las Fuerzas del Cielo’ y que se autocalificaron como ‘el brazo armado de Milei’.

Milei en sus declaraciones disparó que Villarruel ya no asiste a las reuniones de Gabinete en Casa Rosada y que se encuentra cerca de la casta, como él denomina a gran arco de la oposición.

‘La verdad que sorprendió las declaraciones de Javier (Milei), teniendo en cuenta que él venía de un viaje a Estados Unidos, de estar con Trump, después había ido al G20, se había reunido con grandes líderes, los indicadores le habían dado bastante bien, el riesgo del país había bajado, la inflación bajó, tenía varios temas para hablar en la entrevista y estas declaraciones de Victoria, no entiendo que la ataquen porque Victoria, el lugar de Victoria es en el Senado, ella es Presidenta de la Cámara de Senadores, ella es ahí donde tiene que estar, ella no tiene obligación de ir a las reuniones de gabinete’ esbozó una práctica de defensa a Villarruel el senador Olivera.

El legislador, agregó que ‘después de lo que pasó, yo hablé con Victoria, me comuniqué, le pregunté cuál había sido su impresión y me dice, “mirá, no hay una pelea”, no están peleados, no están distanciados, ella cumple su función en la Cámara de Senadores y Javier cumple su función en el Ejecutivo’.

‘Sorprendió un poco las declaraciones, pero a ella lo que le sorprendió es que cuando dijo “está cerca de la casta”, porque habla en general, cuando dice “está cerca de la casta”, se entiende que es porque está en el Senado, en el Senado siempre Javier dice que son todos castas porque son todos exgobernadores, son toda gente que ha habido toda su vida de la política y a ella por ahí le hubiera gustado que diferenciara que no son todos castas, también tenemos los senadores de La Libertad de Avanza, son todos senadores que han arrancado su función política, te diría la mayoría, el año pasado’, amparó Olivera a Villarruel y a legisladores de su bloque, diferenciándolos del resto.

Sin embargo, el gobierno está compuesto por personas que se encuentran en la función pública desde hace décadas, como Franco, Scioli, Caputo, Sturzenegger, Bullrich y sobre eso, Olivera dijo: ‘hay varios que también vienen de la administración pasada, con lo cual un poco le hubiera gustado que haga esa distinción. No hay una pelea. Perjudica a los argentinos esto, por ejemplo, si Victoria le hubiera salido a responder algo que por ahí no hay, perjudica a los argentinos. Creo que Victoria estuvo bien, no le respondió porque tampoco había nada que responder, lo que dijo Javier es verdad, Victoria se encarga del Congreso, no participa en las reuniones de Gabinete’.

El ‘brazo armado de Milei’, en la mirada del senador sanjuanino de LLA

Los twitteros de Milei (Gordo Dan, Agustín Laje y otros) presentaron hace días una agrupación denominada ‘Las Fuerzas del Cielo’ y se autoproclamaron ‘el brazo armado de Milei’, lo que generó polémica. Sobre esto, el senador sanjuanino dijo no sentirse aludido, pero al tiempo aseguró que él ‘no hubiera participado’.

‘No me invitaron, las imágenes no es algo que me haya hecho sentir identificado. Después aclararon que el brazo armado es por el tema de redes sociales. Ellos manejan redes sociales y la verdad que hay que entender también que la campaña del año pasado se dio más que nada por redes sociales y no se gastó un peso. Siempre lo dijo Javier Milei, por lo cual ellos representan esa parte dentro del espacio, representan el brazo armado por lo que manejan redes sociales y la verdad que tiene una repercusión muy grande’, dijo Olivera.

Para el senador ‘en lo personal no me sentí identificado, no hubiera sido algo que hubiera participado. Me parece que hay que mantener la humildad que nos viene caracterizando, seguir trabajando en silencio. Todo el grupo de La Libertad Avanza, es un grupo que no se va a conocer mucho en redes sociales ni tan mediáticos, salvo uno o dos, que ya sabemos quiénes son. Pero más allá en general, creo que hay que seguir trabajando en silencio, creo que hay que seguir mejorando las cosas’.

Estas y más definiciones podés mirarlas en la entrevista completa al senador Bruno Olivera en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.