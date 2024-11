Entre la necesidad de los trabajadores en medio de una crisis que atraviesa el país y la costumbre de fin de año de las administraciones de gobierno, el pedido de bono navideño tomó fuerza y en Chimbas ya recogieron el guante. La intendenta Daniela Rodríguez confirmó en Banda Ancha que habrá este tipo de ayuda para los contratados y que oscilará entre 70 mil y 100 mil pesos.

‘La decisión es una política que nosotros venimos teniendo para adentro, porque generalmente los recortes del gasto público y demás se hacen y siempre repercuten en los sueldos. En la línea de trabajadores, el contratado es el que menos beneficios tiene, el que menos gana y ellos no están contenidos dentro de paritarias. Cuestión que Fabián (Gramajo, ex intendente) dejó un bono en diciembre, ya lo dejó programado, yo en junio lo pudimos realizar y podemos cumplir. Y bueno, viene diciembre, la realidad económica para todos es exactamente igual. El colectivo, todo cuesta, las tarifas. Entonces, ¿cómo apaleas? Vos una Navidad querés tener. Fue pensado únicamente, exclusivamente de mi parte para la mesa de familia’, comenzó explicando en Canal 13 la jefa comunal.

Ampliando el concepto, Rodríguez agregó que ‘en base a eso hicimos un gran esfuerzo y pude tomar la decisión. Realmente no ha sido un comunicado oficial, fue una conversación y explotó. No está contemplado por el momento la planta permanente, porque por una cuestión obvia que es lo que dije anteriormente. En la línea de trabajadores, quienes menos tienen son los trabajadores contratados y por eso es para ellos fue pensado. Por el momento es solamente para los contratados’.

Respecto a los empleados de planta y el incremento salarial, la intendenta sostuvo que ‘todas las paritarias yo las he venido cumpliendo, voy al unísono de la provincia, siempre tratando de respetar esa línea. Entonces, hablando de ese tema, justamente es que salió el tema del bono de los contratados. Sin embargo, bueno, estamos esperando el cierre de las paritarias de provincia para poder nosotros ajustarnos a ellos y ver de qué manera lo podemos cumplir’ y expresó que si la provincia brinda bono navideño para los estatales provinciales, ella deberá contemplarlo.

Sobre el bono para los contratados municipales, Rodríguez contó que ‘la magnitud es superadora junio, que fue de 50 mil pesos, pero hoy entiendo que debe ser superadora, me planteo una escala de entre 70 mil y 100 mil pesos. Si puedo, aunque no lo creo, porque debería ser para todos por igual en realidad, para ser más justa, me hubiera gustado que sea un poco más para los contratados, porque justamente su contrato es un por debajo de lo que un planta permanente tiene’.

‘Hoy a mediodía, me reúno con Hacienda y Tesorería para ver justamente ese tema, para ponerle un monto. Para definirle y ponerle un monto fijo’, dijo la intendenta y añadió: ‘Siempre el esfuerzo yo lo hago, en realidad creo que el esfuerzo lo tengo que hacer yo, no ellos. Mucho de la gestión se sostiene gracias a los contratados, entonces tenemos una muy buena relación y es lo que queremos seguir haciéndolo’.

Mirá la entrevista completa a la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.