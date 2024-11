'Aunque ellos no quieran presupuesto van a terminar teniendo presupuesto', dijo una alta fuente de la Cámara de Diputados de Nación. Cuando dijo 'ellos' se refirió a los libertarios. ¿Por qué no querrían contar con esa ley? Sencillamente porque de esa manera Javier Milei podría seguir gobernando por decreto, asignando partidas discrecionalmente como hizo durante 2024.

Este año el presidente se manejó con una prórroga del Presupuesto 2023. Por efecto de la inflación acumulada en los últimos 24 meses, las partidas quedaron muy atrasadas, con cifras simbólicas. Todo el excedente se pudo administrar a voluntad. Viva la libertad carajo.

Las pretensiones de la provincia se redujeron al mínimo y aún así no caminó el acuerdo. De todos modos la aprobación de la ley se podría conseguir con el apoyo de los diputados y diputadas que no responden a ningún gobernador. La Libertad Avanza tiene la llave para proceder cuando y como quiera.

En la provincia ganó la resignación. El proyecto está redactado para permitirle al presidente disponer de los recursos con absoluta libertad. ¿Obras públicas? ¡Afuera! ¿Programas especiales? ¡Afuera! ¿Subsidios? ¡Afuera!

El artículo 1 impone el déficit cero como principio rector. Con esa sola declaración, el resto del articulado queda precarizado. No busquen el detalle de obras en planillas anexas como sucedió año tras año. No hay y no habrá.

Milei no engañó a los gobernadores cuando presentó el presupuesto el 15 de septiembre. En ese discurso por cadena les adelantó que el año que viene habrá más ajuste. Y que esta vez les tocará a ellos poner la cara delante de la gente por las decisiones horribles.

La semana pasada en el programa La Ventana, de Juan Carlos Bataller, se cruzaron los diputados José Peluc y Nancy Picón precisamente por el Presupuesto 2025. La legisladora orreguista habló de pedir fondos para reactivar el dique El Tambolar. El libertario prefirió callar.

Peluc se guardó un as bajo la manga: fue la provincia la que resolvió rescindir el contrato del dique. Incluso el Ejecutivo mandó un mensaje a la Legislatura para neutralizar la obra.

Fuera del set televisivo, la provincia solo aspira a que Nación cumpla con los poquísimos compromisos asumidos, a cuentagotas, como el tramo sur de la Ruta 40 que se financiará con un crédito de BID que devolverá la provincia. Para Nación seguirá siendo costo cero.

En otro contexto, Marcelo Orrego podría accionar con los gobernadores de Juntos por el Cambio e incluso con los de Unión por la Patria. De hecho ya compartieron reuniones transversales, sin distinción de color político, en el CFI. Pero la fuerza que pueden hacer en el Congreso para torcer el Presupuesto 2025 es muy relativa.

La fuente parlamentaria consultada reveló que La Libertad Avanza ya tiene los votos para aprobar el proyecto tal cual salió del Ejecutivo, sin necesidad de negociar nada con las provincias, gracias al puñado de legisladores que no tienen compromiso con ningún gobernador.

Por eso fue muy sorpresiva la aparición del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, el martes pasado. Suspendió la reunión pese a que ese día estaban las firmas para obtener dictamen, según dijo una fuente calificada a este periodista.

La movida de Espert fue esencialmente para frenar el tratamiento del presupuesto en el recinto. Para ganar tiempo. Así confirmó las sospechas del propio ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez: el proyecto se elaboró desde cero para no ser aprobado. Una fuente del orreguismo ventiló esta intimidad.

Mientras tanto, la provincia avanza con el tratamiento de su propio presupuesto, con las proyecciones macro establecidas en el proyecto nacional en materia de inflación y relación cambiaria. Solo quedará administrar los recursos coparticipables. Y confiar en que suceda el anunciado despegue de la economía. Y que eso repercuta positivamente en el giro de partidas automáticas a las provincias.

Esta es la verdad detrás del acting.



JAQUE MATE