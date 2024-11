El sector libertario mantiene su disputa y Yolanda Agüero, del Partido Libertario, estuvo en Banda Ancha, donde habló de la tensión entre libertarios por la creación del nuevo partido La Libertad Avanza.

La disputa por la denominación se encuentra judicializada y para Agüero ‘no se trata de ponerse de acuerdo, porque La Libertad Avanza está armando el partido mismo a nivel nacional, y los libertarios venimos armando nuestro partido a nivel nacional hace bastante tiempo ya, desde el 2022. Entonces no sería una cuestión jurídica, sería una cuestión de mero capricho en ese aspecto, de querer tener’ dijo y como ejemplo sostuvo: ‘Me gusta tu saco y yo quiero ese saco porque me gusta, pero ese saco ya está comprado, ya tiene su dueño, ya lo pagaste’, y añadió que ‘no hay que ponerse de acuerdo, lo justo es justo, pero vamos a ver lo que resuelve su señoría la jueza Servini, que es justamente quien entiende la causa’.

Al ser consultada Agüero sobre la relación entre el Partido Libertario y La Libertad Avanza, expresó que ‘hasta que nosotros, los libertarios, no tengamos la denominación, no seamos partido legalmente constituido de orden nacional, estamos en stand by, estamos en espera, no podemos decir si tenemos o no tenemos una relación, a nivel nacional, por supuesto’.

‘El presidente no es político, entonces él no interfiere en nada de lo que sea político, por lo general lo hace su hermana o, en este caso, Lule Menem o Martín Menem, así que tendríamos que sacar la figura del presidente. La Libertad Avanza es un partido de Martín. Entonces, yo creo que esto se va a resolver. Yo no sé si el apoderado, no sé si se habrá decidido hace poco, de abogado, pedir algo que no le corresponde, es como querer pedir yo la casa que has comprado y que estás esperando escritura. Me explico, entonces, no puede pretender él que nosotros necesitamos de nuestra denominación, logo, colores, inclusive, y todo lo que nos distingue como libertarios’, dijo Agüero.

