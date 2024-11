La política y los que la hacen suelen tener movimiento. Cambios de un sector a otro suelen ocurrir y en la Cámara de Diputados de la provincia hubo legisladores que iniciaron el periodo ordinario votando bajo el sector con el que llegaron, pero con el ir se los meses comenzaron a acompañar al oficialismo. Esto motivó una dura crítica del diputado Mario Herrero de ‘San Juan Vuelve’ hacia los aliados que hicieron este giro: ‘El transfuguismo no es nuevo en la política’, dijo en Banda Ancha.

El legislador de estirpe giojista fue duro contra los diputados que, habiendo llegado como opositores a la Cámara, comenzaron a votar en sintonía con el oficialismo. Tal es el caso del bloque Bloquista, del Frente Renovador San Juan de Franco Aranda y el chimbero del bloque San Juan Te Quiero, Gabriel Sánchez.

‘Yo no soy juez de la conducta de los demás, sí creo que políticamente no hay ninguna novedad, el transfuguismo, es decir, llegar con un color político e inmediatamente mudar hacia otro, no es nuevo tampoco . Hace unos años se puso de moda el término borocotización, esto existió desde que el hombre es hombre, y la mujer, mujer. Sí creo es que como ciudadanía debemos replantearnos un poco, es que no es todo igual, no da lo mismo todo, si yo mantengo coherencia con mis principios, no es lo mismo con aquel que diría Groucho Marx, ‘tengo esto y si no le gusta tengo esto, entonces no solo el caso de quienes llegaron con su agrupación San Juan Vuelves, sino con la otra agrupación, Vamos San Juan’, expresó Herrero.

El legislador identificó a sus pares a los que calificó en ese lote y dijo: ‘Allí está el diputado por Angaco y los tres diputados bloquistas que llegaron con la camiseta de San Martín y cuando se sentaron estaban jugando con la de Godoy Cruz. Esto como sociedad nos debe preocupar, porque qué garantías puede dar una persona con responsabilidades institucionales que cambia tan fácilmente de posición ideológica, incluso con la engaña pichanga de decir “yo voto, acompaño lo que está bien para San Juan” y no, vos votás lo que te conviene más, así como te cambiaste en el momento en que te convino , no es lo mismo’.

Otros que no quedaron fuera del listado fue el representante del Frente Renovador, Franco Aranda y el chimbero Sánchez.

‘Quienes fueron electos juntos o por la sub agrupación San Juan Vuelve, Franco Aranda y Gabriel Sánchez, son quienes han tomado decisiones autónomas, independientes de los postulados. En el caso de Aranda me parece mucho más palmario , él se identifica y es del Frente Renovador, votó afirmativamente cosas que se daban de patadas con las propuestas de Sergio Massa’, disparó el legislador de justicialista.

Mirá esta declaración y más del diputado Mario Herrero en el video que acompaña esta nota.