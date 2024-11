El peronismo se encuentra en un proceso de reestructuración y rearmado luego de las elecciones en las que perdió el poder provincial. Con aliados que fueron parte del frente pero ahora parecen estar en situaciones alineados con el oficialismo, el dirigente justicialista de Rivadavia, Facundo Perrone, lanzó fuertes críticas contra los diputados provinciales Aranda, el chimbero Sánchez y los bloquistas, quienes en la legislatura votaron en ocasiones junto las necesidades de Orrego y su interbloque.

Dicen que los frentes duran hasta las elecciones y pasados los sufragios, los socios siguen su camino. Esto parece haber sucedido con el bloquismo y dos sectores más, analizan desde el seno del justicialismo provincia. Es que el sector que comanda Luis Rueda, desde hace varias sesiones vota en conjunto con el oficialismo. Aranda con su espacio lo hizo en algunas ocasiones y una situación similar parece replicarse en la persona de Gustavo Sánchez, el chimbero que responde a Fabián Gramajo.

Perrone dijo tener una mirada muy particular sobre eso y mencionó que ‘creo que hay muchos compañeros o compañeras que impostan una situación para un objetivo que tiene que ver más con lo personal que con lo que nosotros pensábamos, nosotros sentimos y predicamos todo el tiempo que llevábamos a cabo. Entonces termina pasando eso, hay muchos legisladores que llegaron de la mano del justicialismo, de nosotros y hoy parece que no son peronistas, que nunca fueron justicialistas, que nunca fueron parte de este movimiento nacional y popular como llamamos nosotros, creo que eso nos está trayendo problemas y más que nada en el bloque de la Cámara de Diputados de la Provincia’.

El dirigente peronista apuntó contra Aranda, quien llegó a la Cámara por la lista de la subagrupación que él integraba: ‘Fue candidato a diputado en la lista de diputados proporcionales. En la mayoría de las leyes que se han sometido a votación y proyectos, últimamente está acompañando al Gobierno Provincial’.

Perrone tildó a Aranda de incoherente y lo hizo con la siguiente explicación: ‘No quiere decir votar en contra porque sos contra el Gobierno Provincial, tiene que ver con ser coherente con lo que nosotros pensamos sobre tal o cual situación en particular, me parece que ahí no hay una coherencia desde lo que fue o que se manifestó desde la campaña hasta hoy que están ejerciendo como diputados. Me parece que ahí es incoherente el mensaje dispar, el mensaje dispar con el RIGI, el mensaje dispar con un montón de otros temas que tienen que ver con el sanjuanino o con la sanjuanina y que nosotros no estamos de acuerdo con cómo el Gobierno Provincial lo está llevando adelante. Lo de Aranda es incoherente ’.

Pero dentro de los proyectiles, no sólo cobró Aranda, sino también apuntó contra el diputado por Chimbas, Gabriel Sánchez, quien también llegó por el mismo espacio, pero en la Cámara dio otras señales.

El dirigente peronista, al ser consultado si Sánchez obedece a Gramajo, mencionó que ‘ seguramente tiene alguna relación porque viene del espacio político de Chimbas, debe tener alguna relación y también debe llevarse sus discusiones o su debate internamente. Yo si tengo que ver quién es el que no está votando de acuerdo a lo que vota el bloque nuestro, es Sánchez, no tiene otro apellido. Entonces me parece que tanto Sánchez como Aranda, son los diputados que uno ve que uno no sabe por qué se están comportando como se comportan ’.

Uno aliados que tuvo durante las últimas décadas el peronismo fueron los bloquistas, quienes dieron muestras de acercamiento con el espacio de Marcelo Orrego y en la cámara votan en la misma sintonía que el oficialismo.

Sobre el espacio del partido de la estrella, Perrone dijo que ‘ahí creo que hay que hacer un poco más de historia. El bloquismo siempre fue oficialista. No sé si hay que agregar mucho , siempre el bloquismo trabajó con los gobiernos provinciales. Si hablás con un bloquista, el bloquista te va a decir “porque nosotros somos colaboracionistas con la Provincia de San Juan”, bueno, me parece muy bien, pero ahora creo que también esto de la coherencia o de impostar situaciones que uno realmente no piensa o no siente, después se ven en los actos que se ven plasmados en actos de gobierno, legislativos, entonces me parece que también tiene que ver con eso’.

‘Es importante ponerlo en relieve, o sea, yo lo digo porque gracias a Dios tengo la oportunidad en un medio de comunicación de decirlo y me parece que lo tenemos que decir porque la política por ahí está en crisis por estas cosas y la gente vive diciendo esas cosas, la gente vive diciendo no, porque los políticos mienten, porque dicen una cosa, hacen la otra. Bueno, entonces hay que decirlo, hay que decirlo cuando un dirigente, un diputado, un ministro, dice una cosa y después hace otra, hay que decirlo porque la gente en el momento del sufragio, legitima la democracia eligiendo, pero teniendo también la información para poder decidir a quién quiere que gobierne o que sea un legislador en este caso’, disparó Perrone.

