El tiempo vuela y si bien parece estar lejos, los tiempos se aceleran en la política. Con este panorama, desde el oficialismo buscan ampliar la alianza para 2025 y ‘mientras más, mejor’, aseguró el diputado Gustavo Usín en Banda Ancha. Además, el legislador sostuvo que hoy no ve ‘una confluencia electoral en 2025 con La Libertad Avanza’ y que el nuevo sistema electoral en la provincia ‘va a depender mucho de cómo quede todo en Nación’.

El legislador del riñón de Rodolfo Colombo, estuvo en Canal 13 y se metió en el terreno de las próximas elecciones que renovará bancas en el Congreso de la Nación. Usín, analizó el cuadro de situación de cara al año próximo, en el que por ahora parece tener un acercamiento con el bloquismo.

Para el legislador el Partido Bloquista se encuentra en una ‘reorganización interna después de mucho tiempo estando vinculado a un frente oficial, digamos, de alianza con el peronismo. Está reencontrándose con sus raíces en una reorganización interna, así es como yo lo estoy mirando, viviendo’, aclaró, explicando que no es su partido y sólo es su visión desde afuera.

‘Charlas de materia electoral yo no he tenido y no he escuchado, pero los caminos van hacia un mismo proyecto’, dijo el legislador y amplió: ‘En materia electoral todo suma, y si bien no es que en política uno más uno es dos, pero sí, mientras más mejor, sin duda. Es una señal de crecimiento, una señal de fortalecimiento, que es lo que te vengo diciendo desde el principio de la nota, que aquí se están llegando a lo que yo pensaba que íbamos a llegar mucho después, estamos llegando antes en los consensos’.

Lejos de un acercamiento con el sector libertario

Entre lo que se empieza a tejer, las posibles alianzas para el próximo año pueden ser conformadas por distintos espacios y en política nada está dicho. Aunque por ahora, para Usín, el acercamiento con La Libertad Avanza que líder a José Peluc en San Juan, no parece ser posible.

Al ser consultado si era posible este tipo de acercamiento sostuvo que ‘electoralmente no. Hoy no, sí escucho a nivel nacional que hay sectores del frente que yo participo, que están haciendo todo lo posible para encontrarse ahí, no sé cómo repercutirá la verdad acá en San Juan. Hoy un acuerdo en materia electoral todavía lo veo digamos verde, por llamarlo de alguna manera’.

Usín añadió que ‘está todo abierto a la posibilidad de todo. Yo sí veo en materia electoral para el 2025 un escenario de mucho más de tres tercios como los vimos en la última elección, si bien tiene condimentos aparte en la elección del año que viene, por lo que no hay presidente y eso es fundamental entenderlo así, por lo menos para mí, veo un escenario de más de tres tercios’.

‘Acá en San Juan hay un gobierno con raigambre netamente provincial, siguiendo una estrategia nacional, pero siempre priorizando los intereses de la provincia’, dijo Usín.

Cambio de sistema electoral

Para el próximo año habrá elecciones y es una incertidumbre cómo será el sistema electoral tanto en Nación, como en la provincia, que al inicio del Periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, el gobernador Marcelo Orrego anunció que se cambiaría, dejando el sistema de colectoras.

‘Formalmente no se ha avanzado en nada. Sí se han ensayado un montón de globo aerostático en los cafés. Va a depender mucho. San Juan siempre ha tenido un sistema similar, idéntico, al nacional. Va a depender mucho del que termine siendo en nación, porque cuando nos separamos de ese sistema, pasó lo que pasó’, contó.