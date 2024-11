La presidenta de la Convención Bloquista, Graciela Caselles, estuvo en Banda Ancha y se expresó acerca de algo que se viene observando en la Cámara de Diputados y tiene que ver con el acercamiento del Partido Bloquista con el Gobierno provincial. ‘Se ha abierto una puerta muy buena de diálogo con el gobierno’, aseguró la dirigente del partido de la estrella.

Luego de la derrota electoral del frente que era oficialista en la gestión anterior y que lideraba el Partido Justicialista junto al Bloquismo y otras fuerzas políticas, el acuerdo finalizó. Desde entonces el bloquismo, que posee 3 diputados en la Legislatura sanjuanina empezó en una posición opositora marcada, pero en las últimas sesiones, empezó a acompañar las decisiones del bloque oficialista. Esto hizo suponer un acercamiento, que luego se fue exhibiendo con señales dentro del Partido Bloquista dando lugar a reuniones con los militantes que habían sido expulsados y que hoy forman parte del gobierno de Orrego.

Y es ahora, que en Canal 13, la ex diputada nacional aseguró que ‘hoy el bloquismo, por lo que escucho, por lo que veo, por lo que quiero también, está transitando este camino de rearmar, de posicionarse después de, no solo haber integrado este frente, sino también haber atravesado una derrota que nadie la puede negar que ha sido dolorosa, difícil de salir, entonces ha habido un proceso de duelos, de sacudirse, de empezar de nuevo, de ver quién se queda, quién se va. Y la verdad que me sorprende con mucha alegría la gran cantidad de personas que defienden estas banderas, el bloquismo, porque el que es bloquista genéticamente es muy difícil que no quiera y sueñe de nuevo en su bloquismo brillar y demás, así que yo estoy muy entusiasmada, sé que es un largo camino’.

La dirigente bloquista añadió que ‘la otra etapa que viene creo que es tomar banderas propias, qué temas son los que los sanjuaninos pueden encontrar reflejados sus intereses, sus deseos, sus ilusiones en el bloquismo, entonces creo que hay que hacer, se está trabajando’.

Sin ir más lejos, Caselles reconoció el acercamiento y diálogo con el gobierno de Orrego: ‘ Creo que se ha abierto una puerta muy importante de diálogo con el gobierno . Los diputados del bloque han acompañado votaciones que sin esos diputados no hubieran sido leyes, eso también es muy importante, entonces el bloquismo toma un protagonismo decisivo a la hora de tomar medidas legislativas que son necesarias por el gobierno, o las medidas que sean necesarias’.

En el análisis, la dirigente hizo hincapié en el acercamiento con el oficialismo provincial y recalcó: ‘se ha abierto un canal muy positivo de diálogo, personalmente por ejemplo en la fundación que presido, estamos trabajando muy bien con la Secretaría de Deportes, la Dirección de Discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Humano, es decir, hay una apertura, hay un diálogo en general, más allá de los colores políticos, y eso también creo que le hace bien a la política. Sé que hay diálogo constante con el gobernador, con el presidente de Producción y Trabajo, entre el presidente del bloquismo, así que nada se cierra ni nada se abre’.

Éstas y más declaraciones dejó Graciela Caselles en Banda Ancha, que las podés mirar en el video que acompaña esta nota.