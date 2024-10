Este martes, el economista y político Enrique Conti compartió su perspectiva sobre el futuro del bloquismo y su posible alineación política de cara a las elecciones del próximo año.

Al ser consultado sobre si el partido bloquista podría unirse a Juntos por el Cambio o a cualquier otra fuerza política en 2025, fue claro al respecto: “El bloquismo ha sido siempre pragmático a través de su vida desde la fundación de Federico Cantoni. No sé cuál será la idea, pero en general siempre ha tratado de arrimarse al poder, por lo tanto, no creo que sea la excepción el año que viene”.

El economista, con años de trayectoria en la política sanjuanina, no descarta que el partido tome decisiones basadas en su tradición histórica, aunque muestra cierto escepticismo sobre los movimientos internos que puedan ocurrir: “No da la impresión de que sea la excepción, pero bueno, hay ahí una historia interna que tendrán que resolver o no”. Seguidamente mencionó: "No sé decirle qué es lo que pensarán las autoridades partidarias realmente en eso. Todavía no se dio esa charla, seguramente ni se va a dar"

Cuando se le preguntó si estaba a la espera de una decisión de este tipo, Conti fue categórico: “Nosotros ya caminamos hace mucho tiempo solos, por lo tanto, no me quita el sueño ningún tipo de reunión. A esta altura de la política, uno lleva años, habiendo visto pasar agua abajo del puente, y creo que ellos tomarán, creo, la decisión que les pidan o les exijan los afiliados”.

Por otro lado, respecto a su relación con el gobernador Marcelo Orrego y qué consejo le daría en torno a la posible inclusión del bloquismo en la coalición, Conti señaló: "Yo creo que si Orrego lo que va a hacer es lo que hicieron con todos nosotros cuando llegamos, es decir, primero ver para qué lado corren. Seguramente con gente desconocida siempre se toma uno un tiempo para ver de qué lado llegue".

Finalmente, Conti advirtió que el panorama político aún es incierto y que las decisiones del bloquismo y de otras fuerzas estarán condicionadas por cómo evolucione la situación en los próximos meses. “En un principio se arrimaron al gobierno estos diez gobernadores y no han tenido el eco que esperaban, es más, creo que ha sido contrario a lo que esperaban, hay cierta decepción. Por lo tanto, tendrán que ir viendo cómo se posicionan de cara al año que viene”, concluyó.