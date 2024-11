El dirigente del Frente Renovador (FR) sanjuanino, Gabriel Castro, estuvo en Banda Ancha y analizó la política actual, en gestiones distintas de gobierno en cuanto a lo nacional con lo provincial. ‘No vemos un Orrego similar a Milei, tenemos un gobernador que está peleando, que la lucha’, dijo quien fuera candidato a intendente de la Capital.

Castro disparó contra el gobierno de Javier Milei y pidió la unidad del peronismo, además, en Canal 13 se expresó acerca del gobierno de Marcelo Orrego y lo diferenció de Milei, aduciendo a que el sanjuanino está peleando en pos de la provincia.

En votaciones en la Cámara de Diputados, el representante que tiene el FR, Franco Aranda, viene acompañando al gobierno de Orrego, algo que hace pensar un entendimiento con el oficialismo provincial.

‘Franco lo ha dejado claro esto, siempre nosotros cada uno de los temas que llegan los estudiamos, los conversamos. Franco tiene un liderazgo que no es vertical, es un liderazgo horizontal, nos sentamos los referentes, él escucha mucho a los referentes departamentales y vamos tomando las decisiones según le convenga al pueblo de San Juan, que en definitiva me parece que eso es ser una oposición responsable, no por negarte o poner palos en la rueda o cometer contradicciones de cuestiones que antes las veías bien y las acompañabas y ahora porque no sos gobierno las ves mal. Me parece que en esto hay que tener madurez política y en esto el Frente Renovador es un partido moderado que debe darle herramientas al Gobernador, un Gobernador que sabemos que viene muy complicado porque Nación le ha recortado fondos del transporte, del FONID, para la educación, para los programas que va desarrollando, un Gobernador que reivindica y lo dijo en el mensaje de la Asociación, la obra pública, la justicia social, o sea que nosotros no vemos un Orrego que sea el mismo Javier Milei representando la provincia de San Juan’ , comenzó analizando Castro.

Acto seguido, el dirigente dijo que ‘ahí vemos un Gobernador que está peleando, que la lucha y cuando nosotros vemos situaciones que hay que acompañar, hemos acompañado y han habido cosas en las que Franco no ha votado con el Gobernador tampoco, sí en temas importantes que hemos decidido que sí, de hecho nosotros la semana pasada haciendo que Franco debe ser uno de los diputados que más proyectos de ley ha presentado, porque no es lo mismo proyecto de declaración, de comunicación, a nivel individual debe ser si no el que más ha presentado, recién la semana pasada hemos obtenido nuestro primer proyecto de ley que es el de la ley de endometriosis, entonces no se trata de que es que estemos trabajando o haciendo para el Gobernador Orrego, vemos la situación, estudiamos, Franco tiene una gran responsabilidad porque es el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, que es una de las comisiones más sensibles de la Cámara y en eso él toma la mayor de las responsabilidades’.

