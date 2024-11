Mientras el PJ se ordena, otros socios estratégicos siguen con vida activa intensa y así lo hizo saber uno de los hombres que son pilares del Frente Renovador (FR) en San Juan, como es Gabriel Castro. El alfil de Franco Aranda estuvo en Banda Ancha y señaló que están ‘pidiendo unidad para enfrentar a un gobierno que vino por todo’.

El dirigente de FR comenzó explicando que el espacio al que pertenece se encuentra dentro del movimiento peronista y los partidos son herramientas electorales. Pero yendo hacia un análisis de dónde se encuentra hoy el partido que lidera Sergio Massa sostuvo que ‘el Frente Renovador hoy está posicionado en pedir unidad, en unidad para enfrentar a un gobierno que ha venido por todo , y lo habíamos dicho nosotros en la campaña y se nos dijo que hacíamos campaña del miedo, pero sabíamos que venían por el trabajo, por los jubilados, por las universidades. Sabíamos que venían por las provincias. Las provincias están recibiendo muchos menos recursos, han tenido un recorte importante, por ende los municipios también terminan recibiendo menos fondos’.

Castro continuó contando la posición del sector y señaló que ‘entonces yo creo que la posición del Frente Renovador hoy es de tratar de constituir una unidad fuerte. Nosotros no nos metemos en las internas de otros partidos políticos o socios de un frente electoral, pero sí podemos advertir desde afuera y decir, podemos evitar ciertas situaciones, tratamos de ordenarnos, de que sea dentro de casa y afuera, nosotros tuvimos nuestro congreso también partidario y elegimos nuestras nuevas autoridades’.

Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, se expresó en sentido de un pedido de unidad, pero anticipó que en caso de que eso no suceda, desde el FR optarían por jugar de manera individual de cara a las próximas elecciones.

‘Yo creo que lo dio a entender Diego, planteó realmente que si no había una unidad de concepción para mantener una unidad de acción, era muy difícil tener una oposición partida, de hecho yo creo que ha habido y hay un gran esfuerzo de los legisladores nacionales, tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores, de mantenerse como el bloque Unión por la Patria, de hecho el Frente Renovador está ahí dentro de ese bloque y en eso han podido cohesionar más allá de las diferencias que como son lógicas pueden tener, pero me parece que el mensaje de Diego es justamente decir unidad, unidad y unidad’, añadió el ex candidato a intendente de la Capital.

Conocé ésta y más definiciones de Cabriel Castro en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.