La recesión y caída de la actividad económica se hace sentir en distintos rubros y sectores en el país. Y para el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios, que estuvo en Banda Ancha, mencionó que ‘San Juan no es una isla’, en referencia al impacto negativo que vienen sintiendo por la macroeconomía argentina.

En Canal 13, el representante de los industriales, comenzó explicando que para comprender y hacer una lectura de la industria hay que sectorizarla y al mismo tiempo diferencia una empresa grande de una pequeña empresa en el mismo sector.

‘Las espaldas financieras son distintas, son diferentes. Estamos hablando de más del 90% de lo que son las empresas locales, son empresas, industrias locales, son industrias pymes, microindustrias y pequeñas industrias. Son industrias flacas, con una espalda muy chiquita y con una mochila cada vez más pesada y cada vez se le van sumando ladrillos que te hacen cada día caminar más lento, más despacio y en algunos casos arrodillarse y esperemos que no acostarse’, dijo Palacios.

El industrial agregó que los problemas que se van sumando son ‘primero, la falta de política industrial que venimos atravesando hace mucho tiempo. Ni siquiera es de un solo gobierno, ni siquiera es de este gobierno, ni siquiera es del gobierno anterior, ni del anterior, sino que son de muchos gobiernos juntos. Son muchos años donde no ha habido nunca una política industrial clara y específica. Si bien algunos han destinado tal vez un porcentaje más de PBI para otorgar créditos que otros, pero eso no significa haber generado las políticas claras, que perduren en el tiempo’.

En otro reproche, Palacios sostuvo que ‘hoy día una industria de Córdoba que fabricaba poliuretano, pasó de ser fábrica a ser una importadora, porque los costos de producir en Argentina, la falta de políticas industriales de producir en Argentina, te llevan a cuando hay una oportunidad de apertura de importaciones y algunas industrias van a tener que reconvertirse. Entonces te transformás de una unidad de producción en una unidad de comercialización’.

Sin embargo, acerca de las mediciones interanuales, Palacios reveló que ‘da con caídas. O sea, nosotros ya llevábamos, ya perdí la cuenta, ya después de cumplir un año ya uno pierde un poco la cuenta, pero si no me equivoco, ya son casi 16 meses de caídas permanente que venimos teniendo de la actividad en general’ y añadió: ‘Y por supuesto San Juan no es una isla, no es una isla en esto, está sufriendo las mismas consecuencias. Hablamos de que la industria está sufriendo mucho más que sufrió en pandemia. Lo de la pandemia fue durante un tiempo determinado y esto ya lleva muchos meses. Entonces por eso se hace muy complicado y muy difícil’.

Esta y más definiciones acerca de cómo se encuentra la industria dejó Ricardo Palacios en Banda Ancha, entrevista que podés ver en el video que acompaña esta nota.