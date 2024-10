Enzo Cornejo, presidente del PRO en San Juan, se metió en la situación que atraviesa el Partido Justicialista tanto a nivel nacional como provincia y tiró dardos hacia Cristian Andino. ‘Vi una declaración de Cristian Andino que expresaba su acercamiento a Cristina: es intolerable’, dijo el líder del partido amarillo.

‘Hemos trabajado y hemos luchado tanto para terminar con el kirchnerismo en la Argentina y ver hoy dirigentes políticos quizás los que estuvieron ya en esa relación directa con Cristina a lo mejor es respetable, pero por ahí ver que dirigentes nuevamente se meten en el hecho de colgarse de este personaje nefasto con tal de encontrar un rédito político no me parece correcto. Yo no soy de meterme en la linterna de otro espacio político, nunca me meto’, dijo Cornejo.

El diputado provincial añadió que ‘creo que en este caso hemos luchado muchísimos, muchos argentinos para terminar de desterrar el kirchnerismo que para mí es el causante de toda esta situación que estamos viviendo’.

Sin embargo, el dirigente del PRO cargó contra el ex intendente de San Martín y uno de los potenciales candidatos del peronismo para las próximas elecciones.

‘Vi una declaración de Cristian en la cual expresaba su acercamiento a Cristina. Es intolerable pensar que nuevamente traen a escena a esta persona. Me parece que eso no es avanzar, no es correcto, no va con lo que quiere hoy la Argentina’, dijo y agregó: ‘Me parece que no escucharon o no vieron lo que pasó en octubre, noviembre y diciembre del año pasado y sí tenemos que ser muy respetuosos del pensamiento de los argentinos que dijeron basta’.

Por último, finalizó señalando que ‘hoy en día ver que nuevos dirigentes políticos tratan de colgarse de una situación por la simple razón de obtener un rédito político no me parece correcto’.

Mirá la entrevista completa a Enzo Cornejo en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.