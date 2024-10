Jorge Escobar, ex gobernador de San Juan, habló en Banda Ancha de los apoyos provinciales de José Luis Gioja y Sergio Uñac a Cristina Fernández de Kirchner la interna del PARTIDO JUSTICIALISTA con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Aseguró que ‘no me extraña de Gioja, sí me extraña de Uñac’. También tuvo palabras para el presidente Javier Milei y lo describió como ‘difícil’.

Acerca de la interna del PJ entre Cristina y Quintela, Escobar, que estuvo reunido con ex gobernadores en Santa Fe para hablar del futuro del PJ, sostuvo que ‘los plazos de presentación de lista estaban lanzados, acotados. Yo creo que el Justicialismo ha perdido una gran oportunidad de hacer una gran elección interna y encolumnarse todos detrás de un líder. El justicialismo siempre fue muy vertical. Yo quisiera un presidente del partido que fuera un estadista, que se siente a hablar con el presidente del partido gobernante, con el presidente de otro partido, yo quisiera una foto como Alfonsín y Menem, caminando los dos juntos por Olivos, charlando sobre los temas del país’.

‘¿Cómo se logra esto cuando tenemos un presidente difícil? Difícil en el diálogo, no es agua de tanque. Hoy lo encuentran el tanque tranquilo y mañana se encuentra con olas. Es un estilo. Pero cómo hace el PJ con un presidente que es combativo, que puede tener tarde o temprano. Creo que en función de la estructura puede ganar (CFK), pero yo no la veo conversando los temas de estado de igual a igual. Son personalidades y sobre todo la personalidad de CFK, que después de Dios viene ella y el que no esté de acuerdo con ella, es su enemigo también. Y hoy que tocó a Quintela ser su contrincante, en vez de competirle, lo quiere bajar, quiere ver cómo le encuentra la falla en la lista. De qué unidad entonces estamos hablando’, analizó Escobar.

Escobar mencionó que la gente se equivoca pensando que CFK es la solución y al ser consultado sobre si Gioja y Uñac se equivocaron en brindarle el apoyo, sostuvo: ‘Gioja no me extraña que esté con ella porque era un hombre que ya venía trabajando con ella. Yo respeto de alguna manera el hecho de que sigue trabajando. Sí me extraña lo de Uñac’ .

Y en relación a las últimas elecciones en las que el peronismo perdió el poder en Nación, dijo que ‘teniendo tantos ex gobernadores, lo que no se hizo el año pasado, que fue juntarse los gobernadores justicialistas , que eran mayoría y de ahí largar un candidato para que sea el candidato presidencial de todos. Y no lo hicieron porque no se animaron, y no quiero utilizar otra palabra más fuerte. Creo que fueron cobardes la mayoría, porque sino el Justicialismo hubiese ido unido atrás de una figura que no generase conflicto, que pudiese mostrar gestión. Terminó yendo Schiaretti solo, por su lado. Y los demás, otra vez con el dedito’ y añadió ‘ese es un justicialismo agotado.

Mirá la entrevista completa al ex gobernador Jorge Escobar en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.