El dirigente peronista que supo conducir los destinos de la provincia en la década del ’90, estuvo en Canal 13 y contó que el pasado 2 y 3 de octubre hubo una cumbre en Santa Fe, de ex mandatarios provinciales, para pronunciarse sobre el futuro del PJ, que actualmente se ve convulsionado por la interna que encara Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

‘Se realizó una reunión en Santa Fe con siete ex gobernadores del país, de distinta época, más referentes importantes, ex legisladores, ex diplomáticos. Yo digo ex porque la mayoría es gente que puede hablar sin pensar en arma una agrupación política para tratar de conformar algún cuadro posible electivo’, comenzó explicando Escobar.

El ex gobernador sanjuanino señaló que ‘la reunión fue la preocupación de este justicialismo y cómo tratar de mirar para adelante , de hacer un justicialismo, por lo menos pensarlo, en base a la experiencia de cada uno que estábamos ahí. Dialoguista, progresista, moderno, que traspase el mismo justicialismo, porque aquí el tema es: uno piensa para adentro, uno piensa para afuera o uno piensa para adentro y para afuera. Y cuando tiene que hacer eso, tiene que hablar siempre de equilibrio, de consenso. La palabra unidad y todo lo demás no se puede pronunciar sin hechos, sin acciones’.

‘Macri ayer decía algo que repitió de otro. No éramos los viejos meados, como decían algunos, pero sí éramos la mayoría setentosos . Nos juntamos con el ex gobernador de Misiones, Puerta; el ex gobernador de Entre Ríos, Moine; el de Formosa antes de Gildo Insfran, Vicente Joga; con el de Santa Cruz, que fue vice de Kirchner y después fue gobernador, un hombre enfrentado a Kirchner que fue Acevedo, con Arturo Lafalla de Mendoza; el vicegobernador en ejercicio de Salta, Morocco’, mencionó entre otros.

Escobar, sostuvo que ‘la idea era decir “a ver, dónde está parado el Justicialismo, qué se puede hacer, cuál es el aporte que uno puede hacer al Justicialismo”. Se está trabajando porque se han creado comisiones de aporte, se están haciendo zoom todas las semanas en grupos chicos, para sacar un documento pro positivo. Tiene que ver no con el justicialismo interno solamente, sino con la ciudadanía. Si el justicialismo no se reconcilia con la ciudadanía, de nada sirve tener un partido que juega a la interna o que mira para adentro, que siga con los ismos y la verdad que cuando uno habla de la grieta en la sociedad, lo primero que hay que desterrar es la grieta en el mismo seno del partido’.

El mes que viene el grupo que se reunió en Santa Fe se volverá a juntar el próximo mes, pero el encuentro será en Buenos Aires. ‘La idea justamente no es competir, simplemente aportar, pero aportar al diálogo, a la construcción, por dónde deberían pasar los ejes de este justicialismo moderno. En esa reunión hubo muchos que fueron ‘Perón Perón’ y la verdad que está bien como parte de la historia, en su momento, pero hoy el partido necesita condimentos distintos, miradas diferentes, aggiornamento diferente dentro de lo que es la doctrina justicialista’, explicó el ex mandatario provincial.

