Cristina López de Abarca es una persona con extensa trayectoria dentro del justicialismo y analizando la situación del PJ a nivel nacional, sostuvo que ‘Cristina puede hacer el trabajo, ha sido muy inteligente con su lista’. Lo dijo en Banda Ancha, en relación a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y su disputa por conducir el peronismo a nivel nacional.

Podría decirse que Cristina López es una voz autorizada para hablar del peronismo y de Cristina, pues supo conformar el cuerpo de senadores cuando CFK era vicepresidenta de la nación y presidenta del Senado.

‘Convengamos que no hay figuras convocantes. El trasvasamiento que hubo, que fue con La Cámpora, no lo logró en estos años figuras convocantes, que atraigan, con una propuesta distinta más allá de cosas folclóticas de tipo cánticos, carteles. El más querido por ella es Wado de Pedro, pero bien se supo en las elecciones pasadas que se bajó porque no se le veía posibilidades. Es un buen legislador, muy fiel a Cristina, pero convengamos que no son las figuras que en poco tiempo y en esta situación tan enrarecidas puedan surgir y convocar dentro de lo que son las filas justicialistas’, comenzó analizando la actual diputada provincial.

Acto seguido, López señaló que ‘yo creo que ella (por CFK) puede hacer el trabajo. Ha sido muy inteligente, ha convocado de todos los colores algo, salvo este grupo que conduce Quintela. Si uno ve la lista es de todos los colores’.

‘Si no lo logra Cristina, no salta a la vista o no se ha dejado crecer, que es algo muy común en la política no dejar crecer a otras figuras, hay personalismos muy fuertes como Cristina, pero creo que hoy en día más allá de por qué no hay otra figura, ella es la que está en condiciones de poder unificar, consolidar una oposición, un discurso fuerte hacia lo que está preponderando hoy, que es Milei con sus socios coyunturales’, aseguró la ex senadora sanjuanina.