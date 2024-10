Lo dijo en relación a Cristina, pero vale para él mismo. Citó a Juan Domingo Perón para advertir que no se puede tirar a ningún viejo por la ventana, porque a lo mejor se 'atraganta en la banderola' y termina convirtiéndose en un problema mayor. Un problema político. No lo borren a José Luis Gioja. Está en carrera.

Este miércoles en Banda Ancha el ex diputado nacional esquivó la pregunta sobre su eventual candidatura para regresar al Congreso el año próximo. Dijo que no es momento de hablar al respecto. Pero dejó una respuesta que permite hacer algunas inferencias. La primera de todas es que no se excluye de esa carrera. Todo lo contrario.

Pidió mantener las primarias para posibilitar que se anote todo el que tenga ganas y nadie pueda decir que la rosca lo dejó afuera. Es precisamente lo que viene impulsando el uñaquismo a través de su armador principal, Mauricio Ibarra: una PASO ancha.

Como diría el querido Berugo Carámbula en su recordado programa 'Atrévase a soñar': Alcoyana-Alcoyana.

Si Gioja coincidió con el operador favorito de Sergio Uñac, la opción de una lista de unidad para el 2025 empieza a caerse. Parece lógico, si hay al menos un par de anotados en la contienda desde ahora: Cristian Andino y Fabián Gramajo. Ninguno blanqueó su aspiración, pero los dos están en campaña.

Esa carrera de los vices -es decir, los ex candidatos a vicegobernador por el PJ en 2023- podría admitir a terceros. Pero ninguno generaría tanta repercusión como Gioja. El año pasado fue el peronista más votado, aunque no le alcanzó la sumatoria con Rubén Uñac para derrotar a Marcelo Orrego. ¿Quién podría negarle el derecho de encabezar una lista nuevamente?

'Cristina es como Gioja, quieren ser ellos', dijo hace un par de semanas en una conversación muy reservada un altísimo dirigente justicialista, cuando se confirmaba la postulación de Ella para la presidencia del PJ.

La vocación de poder es inherente a ambos.

Este miércoles Gioja defendió a capa y espada la nominación de Cristina para conducir el partido. Dijo que tiene toda la energía, que está lúcida y que, fundamentalmente, tiene ganas. Que el coraje de Ricardo Quintela es digno de reconocimiento, pero nadie está por encima de Ella. Que el momento histórico demanda liderazgos fuertes.

En diciembre Gioja cumplirá los 75 años de edad y tiene unos 50 años de militancia sobre sus espaldas. Jamás dirá -ni siquiera entre los suyos- si tiene intenciones de anotarse en la primaria como precandidato a diputado nacional. No sería él si cometiera una imprudencia semejante. Por eso fue muy revelador el tono que usó para contestar en Canal 13.

A diferencia de Ibarra o de Romina Rosas, que rechazaron la posibilidad de candidatura para el año que viene, Gioja puso puntos suspensivos. Habrá tomado nota la tropa justicialista de que está dispuesto. De hecho, se le escapó una frase muy suya: 'no le saco el traste a la jeringa'. En el léxico peronista, estas palabras tienen peso superlativo.

¿Hay alguna posibilidad de que vuelva al Congreso el año que viene?, fue la pregunta directa. 'Eso implica hablar de candidatura. No le saco el traste a la jeringa', respondió Gioja. Pero consideró 'absolutamente inoportuno' dar alguna definición en medio de la reorganización del partido nacional.

También dijo que en política hay que aprender a manejar los tiempos. Que una semana puede significar meses. O una semana puede significar horas. Todo puede ocurrir.

Por lo pronto, el ex gobernador bajó línea en defensa de las primarias como una garantía. El presidente del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, y la vicepresidenta, Graciela Seva, se habían manifestado a favor de la lista de unidad, temerosos de seguir fogoneando una interna de resultado incierto y rencores garantizados. Pero habló Gioja y le dio la razón a Ibarra. Solo falta Uñac, que sigue estratégicamente recluido.

Para nadie será una sorpresa que 'El Flaco' vuelva a ponerse la campera roja. No lo borren a Gioja porque Gioja no se borra



JAQUE MATE