El director del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), Antonio De Tommaso, estuvo en Banda Ancha, donde analizó distintos aspectos de la realidad política y social argentina. De sus conceptos se desprendió que sobre el gobierno actual, pese a los tarifazos y el temor a perder el empleo, el 60% de las personas dice que ‘el esfuerzo valdrá la pena’. Además, aseguró que CFK le garantizará al peronismo local ‘entre un 25 y un 30% de los votos’ y que se ve un escenario de tercios en la provincia para 2025.

Que De Tommaso es uno de los encuestadores con mayor popularidad en la provincia no hay dudas y eso se debe a sus intensos y continuos trabajos de sondeo y opinión. Así fue como en Canal 13, brindó detalles de los últimos trabajos vinculados a la política nacional y su repercusión en la provincia.

‘Le hemos preguntado a la gente cuánto le afecta a usted el aumento de las tarifas, la luz, el gas, el agua, etcétera. ¿Cuánto le afecta? El 90% de la gente dice que sí, que le afecta bastante, muchísimo. Nueve de cada diez le afecta mucho lo que es el aumento de las tarifas como la luz, el gas, el agua. Y preguntamos cuánto le afecta el aumento del transporte, el combustible, la nafta, el ómnibus, todo esto: el 82% de los sanjuaninos dicen que les afecta muchísimo todo esto. Ahí hay dos parámetros socioeconómicos muy importantes. Y un tercero, ¿cuán preocupado está usted con que usted o algún miembro de su familia pierda el trabajo? El 75%, tres de cada cuatro están preocupados de que su hijo pierda el trabajo, su hermano, su esposa, su esposo pierda el trabajo. Eso genera mucha incertidumbre y mucha preocupación. Eso genera un ámbito de bastante inseguridad’, explicó De Tommaso acerca de trabajo realizado.

Al mencionar sobre las expectativas, añadió que a las personas encuestadas ‘le preguntamos cuál es su estado de ánimo. El 48% nos dijo optimismo, esperanza. Casi la mitad. El 52% nos dijo preocupación, incertidumbre, pesimismo. Pero casi la mitad, el 48% nos dijo que tiene esperanza, optimismo. Esto va trascartón de otra pregunta que hicimos: ¿Usted cree que el esfuerzo que están haciendo hoy los argentinos valdrá la pena en el futuro? El 60% dice que sí, que el esfuerzo que estamos haciendo hoy los argentinos para el futuro va a ser algo muy interesante y muy importante’.

El especialista agregó que ‘seis de cada diez sanjuaninos tienen esperanza de que esto en el futuro va a ser mejor. Todo lo que está sucediendo hoy, que está mal, está enojado con el aumento de las tarifas, de la luz, del agua, de la nafta, de lo colectivo, tiene miedo a perder el trabajo, pero apuesta que en el futuro esto va a estar mejor, es una victoria (para Milei) porque a pesar de estar mal, a pesar de que la gente se siente mal con el aumento de la luz, de todo el gas, de todas estas cosas, tiene esperanzas. O sea que siga apostando a que esto puede mejorar, a que este sacrificio va a ser importante en el futuro’.

CFK y el piso que asegura en San Juan

De Tommaso contó que dentro de las figuras de la oposición, sobresale Cristina Fernández de Kirchner, con sus matices, que destaca por ‘ser como siempre ha pasado con Cristina, hay gente que la adora y hay gente que no la quiere ver nada, no obstante, existe’.

Sobre lo electoral en la provincia, Cristina ‘le garantiza al peronismo sanjuanino, entre un 25 y un 30% de los votos al peronismo sanjuanino. Un tercio le garantiza, es un piso. Sin Cristina el peronismo tiene que salir a remarla más fuertemente, con Cristina le garantiza un 25 a un 27, 28%’.

San Juan, escenario de tercios

En la provincia existen tres fuerzas que parecen encaminarse para ser protagonistas en las elecciones legislativas del próximo año. El oficialismo provincial que encabeza Marcelo Orrego, una propuesta desde Producción y Trabajo, con aliados y vinculados a lo que fue Juntos por el Cambio. Por otro lado, aparece el peronismo, como ferviente opositor al gobierno nacional y el restante es el sector libertario, que se espera en la provincia casi un completo arrastre de lo que traccione el presidente Milei con su propuesta.

‘En el caso puntual de San Juan, yo veo más por tercios. La gente de Milei y sus candidatos, la gente de Orrego y sus candidatos y la gente del peronismo y sus candidatos. Lo veo más por tercios, porque en el caso de San Juan, Orrego, si bien llega por el PRO como gobernador, no es puro Milei, no es puro peronista, es como otra opción, otra alternativa. Entonces a mí me da la sensación que viene mucho más por tercios’, explicó el encuestador.

Mirá la entrevista completa a Antonio De Tommaso en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.