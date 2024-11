El ex intendente de la Capital y actual diputado provincial Franco Aranda salió a responder con firmeza a las criticas que viene recibiendo desde sectores del giojismo en San Juan.

En entrevista con el programa “Un Café con Martínez” el referente del Frente Renovador comenzó hablando de cómo viene votando las iniciativas del oficialismo en la Cámara de Diputados.

“Hemos acompañado iniciativas del oficialismo porque nuestra postura es que si es bueno para los sanjuaninos, lo vamos a acompañar más allá de la cuestión política. Me parece que hoy en la Cámara de Diputados no estamos dirimiendo de qué partido somos cada uno tenemos una responsabilidad que es legislar las mejores leyes para San Juan”, aseveró el diputado.

Ante la pregunta de qué piensa de las críticas de Facundo Perrone, referente del giojismo y presidente de la Junta de Rivadavia, quien tildó a Aranda de “impostor”, Aranda les restó importancia.

“Yo a las criticas estoy acostumbrado, cuando uno hace política sabe que tiene que recibir criticas” aseguró y acto seguido agregó “yo a esto lo resuelvo con el Flaco”, en referencia a que prefiere hablar de este tema directamente con José Luis Gioja, ya que con él hizo la alianza electoral que llegó hasta las elecciones provinciales.

Aranda aseguró que cree que el enojo de Perrone tiene que ver con que él no siempre suma su voto a las posturas que maneja el justicialismo en la Cámara.

Aranda explicó que antes de que se diera la unidad en el peronismo entre los sectores liderados por Sergio Uñac y Gioja, muchas veces votaron en coincidencia, pero desde que se alcanzó una lista de unidad en el partido se vienen notando diferencias.

“No me molesta que me critiquen, de eso se trata la política, podemos no coincidir en un montón de cosas con la gente de Gioja”, aseveró el capitalino quien agregó “les molesta cuando no hago lo que ellos quieren”.

Luego, más vehemente, Aranda aseguró: “quiénes son ellos para decir lo que hay que hacer yo tengo un bloque propio y soy el presidente de un partido y no tengo que pedirle a ellos permiso para hacer lo que tengo que hacer”, cerró.