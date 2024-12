A casi un año desde que asumió en el poder el presidente de la Nación, Javier Milei, desde el peronismo local, el dirigente Leonardo Gioja dijo en Banda Ancha que ‘hay un gran verso en todo esto’, acerca del modelo de Milei.

Analizando la situación del país y la ausencia del Estado en distintos puntos y factores, sostuvo que pareciera que a ‘Milei, mientras baje la inflación te perdono que rompas el país. Porque es un poco la visión nuestra. Rompe Vialidad, saca científicos, rompe la Educación, desfinanciar las provincias, hacé lo que quieras. Parece como que estuviera esto. Yo descreo absolutamente eso y creo que nosotros representamos a la media argentina que no está de acuerdo con eso’.

Ahondando en la lectura, para Gioja esto tiene un impacto en la sociedad: ‘A veces decimos “pero las consecuencias sociales son muy fuertes en esto”, hay hambre, hay desocupación, hay preocupación. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiera pasado el peronismo y la gestión nuestra por esto? ¿Con qué? Con Asignación Universal, con Potenciar Trabajo, con todo aquello que a mucha gente hoy le permite tener un manguito en el bolsillo, sufrirla. Realmente, las moratorias previsionales, sufrirlo mucho. Pero ha habido una política, ha habido políticas sociales’.

Sin embargo, en parte de los sectores golpeados es donde mide bien el presidente Milei y por eso, para Leo Gioja ‘esta es la tarea que nosotros (por el Justicialismo) tenemos que poner, poner nuestras verdades sobre la mesa. Poner nuestras verdades sobre lo que pasó, no nos podemos quedar en eso. Y es qué proponemos para lo que viene. Yo creo que la tarea nuestra va por ahí. El resto va a ir decantando en los momentos electorales que sean necesarios. Cuando la gente diga, “che, algo de razón tienen”, los sanjuaninos lo han vivido. Y dentro de todo, los sanjuaninos han ido votando en las distintas elecciones que hubo el año pasado de una forma muy diferente’.

Sobre los pasos que tiene que seguir el justicialismo, el dirigente peronista sostuvo que ‘el proyecto de justicialismo tiene que ser un proyecto desarrollista, que proponemos en materia de desarrollo que es lo que hoy no existe en el país y un proyecto que se base en el trabajo. Porque el peronismo está ligado al mundo del trabajo. Todo el resto de lo que se hace creer no tiene sentido. El peronismo está ligado al mundo del trabajo. Ahora, el trabajo ya no es tanto una cuestión de obrero industrial. Ahora pasa por toda una serie de facetas, por lo que viene. Trabajo y educación están absolutamente ligados. Entonces el peronismo tiene que ser sinónimo de educación. No solo universidad pública, sino hay que bajarlo. Secundaria y primaria. De esto tenemos que hablar. Esto tiene que ser alguna de las bases de nuestro proyecto’.

Leo Gioja es una persona formada en materia económica, pues además de ser Licenciado en Relaciones Internacionales, tiene un posgrado en Economía Pública, por eso su visión de la economía y del modelo de Milei es la siguiente: ‘Yo creo que hay un gran verso en todo esto. Porque vos tenés dos contracaras. Hoy tenés una baja en la inflación y una mejora en el sector financiero, baja de riesgo, dólar estabilizado, pero eso es financiero, eso no le llega a la economía real’.

Siguió que ‘para que le llegue a la economía real se necesita mucho más, que es un proyecto de desarrollo, que hoy el gobierno no lo plantea. Es como si dijera, “lo hace la economía sola”, cuando nosotros creemos que tiene que haber un proyecto de desarrollo, no que solito esto se hace. Por eso a veces es divergente nuestro pensamiento respecto del liberal tan fuerte. Y ahí cada jugador, privado y Estado, y sociedad civil también, tienen su lugar. La comunidad organizada de Perón es esto, es cómo organizamos a los distintos sectores, como hacemos con vivir en armonía. Pero la economía real sigue planchada, sigue absolutamente sin dar señales de reactivación, justamente porque no hay un proyecto. Y la misma economía financiera es muy débil.

Por último, y cerrando el análisis económico, Leo Gioja sostuvo que ‘por un lado tenés estabilización de variables financieras y baja de la inflación, que eso sí es palpable y es lo que hoy la gente premia y está bien. La contracara en el costo social de eso es enorme. Entonces, que Milei se enorgullezca de haber hecho el ajuste más brutal, o como le encanta decir a él, significa que hay mucha gente que tiene hambre, por un lado. Y por el otro lado, tiene que ver con que hay algunos que hacen muy buenos negocios y la gran mayoría no, justamente porque está apuntado a la economía financiera. Entonces, del otro lado que hay, deuda. El nivel de endeudamiento de la Argentina es feroz y de esto no se habla. Entonces, 90 a 95 mil millones de dólares en deuda nueva tiene la Argentina este año’.

