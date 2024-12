Esteban Paulón: “El desafío es construir un proyecto alternativo al gobierno de Javier Milei”

En su análisis del escenario político actual, el diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, realizó un balance del año en el programa Banda Ancha. Durante su intervención, fue crítico del gobierno de Javier Milei, abordando temas como los derechos humanos, a su vez habló de la construcción a una alternativa política sólida frente a la administración actual.

Paulón explicó que el triunfo de Milei se basó en la profunda crisis económica y la falta de expectativas de futuro en gran parte de la población. Sin embargo, advirtió que una parte del proyecto del presidente, específicamente la “batalla cultural”, no logrará consolidarse en la sociedad argentina: "La batalla cultural es una batalla perdida para el gobierno" señaló.

“El gobierno no tiene ganada la batalla cultural. Argentina es una sociedad que debate apasionadamente, pero una vez que los derechos se conquistan, se metabolizan rápidamente. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género o el aborto ya no son temas de discusión social amplia, aunque pequeños grupos reaccionarios intenten mantenerlos vigentes”, expresó.

El legislador resaltó que esos sectores conservadores, aunque minoritarios, han encontrado legitimidad en el gobierno actual, lo que amplifica su discurso: “Hoy hay una sobre representación de estos grupos en el ámbito político y mediático, pero la mayoría de los argentinos sigue apoyando derechos como el matrimonio igualitario y no se identifica con discursos de exclusión racial o xenofobia”, sostuvo.

En su análisis económico, Paulón destacó que la población está haciendo sacrificios con la esperanza de que el gobierno estabilice la economía. Sin embargo, advirtió que la percepción social puede cambiar si los resultados no llegan: “El ajuste recae en los sectores más vulnerables, mientras que las grandes corporaciones, como las productoras de alimentos y mineras, registran ganancias exorbitantes. Este desequilibrio genera malestar”, afirmó.

Además, criticó la falta de coherencia en las promesas de campaña de Milei: “El ajuste a la ‘casta’ era un verso. Mientras la mayoría se sacrifica, vemos casos como el del secretario que compró cinco departamentos en meses. Ese tipo de contradicciones son las que empiezan a crujir en la sociedad”.

Sobre el futuro político, Paulón subrayó la importancia de construir una alternativa al proyecto de Milei que sea inclusiva y sólida: “Argentina necesita un proyecto alternativo que no sea Milei. Esto requiere generosidad e inteligencia política. No podemos caer en la ‘ancha avenida del medio’, porque no existe. Debemos construir un espacio con una visión nítida de país, capaz de integrar diferentes perspectivas sin degradar a nadie”, manifestó.

Paulón es activista por los derechos de las personas LGBTIQ+ y desde 2019 director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+.

El diputado planteó que el desafío será lograr una confluencia más amplia hacia 2027, capaz de responder al proceso de deterioro político y social que, según él, está generando el actual gobierno: “Es fundamental ofrecer un proyecto hegemónico que no busque aplastar al otro, sino construir desde el respeto y la diversidad”, concluyó.