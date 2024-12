El año de gestión se cumplió en los nuevos gobiernos y sobre la provincia, el Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, pasó por Banda Ancha, donde lo analizó. Habló de la ausencia del gobierno nacional en la que Orrego debió asumir la responsabilidad para cubrir esos vacíos en la provincia.

Uno de los hombres de confianza del gobernador Marcelo Orrego es Emilio Achem, quien estuvo en Canal 13 y dialogó de cómo se desempeñó la provincia ante los recursos que Nación debía enviar, pero con el cambio a la gestión libertaria, dejó de estar presente. Ese impacto se sintió con fuerza en las provincias y fueron los gobernadores los que tuvieron que salir a bancar la situación ante la sociedad.

‘La incertidumbre inicial fue fuerte. Se vio manifiesta de parte nuestra en la forma en que llevamos adelante la negociación salarial’, comenzó señalando Achem.

Pero la ausencia del Estado Nacional en la asistencia requirió de austeridad en la provincia y Achem contó que ‘cuando Milei gana el balotaje en noviembre, el gobernador Marcelo Orrego nos da las instrucciones de armar un plan de austeridad, de corto plazo de utilización de los recursos provinciales y de esperar medidas que puedan venir del gobierno nacional.

‘Lo que era imposible prever era que el gobierno Nacional se iba a retirar de sus propias obligaciones, fundamentalmente en obra pública y políticas sociales. Se fue retirando, no es que le cedió a las provincias o los obligó a los gobernadores por algún decreto o sesión administrativo/jurídica hacerse cargo de las obras nacionales, del incentivo docente, de los planes de salud, subsidio al transporte, sino que dijo “yo no lo puedo pagar, que quede en stand by hasta que yo pueda definir algo”, pero detrás de eso hay personas y en ese sentido, el gobernador tomó la decisión de estar presente, hacerlo como lo hizo con el FONID y Conectividad, como el Plan Incluir Salud, la construcción de viviendas que tiene que ver con una política que él definió como una política anticíclica’, dijo Achem.

