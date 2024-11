Hace un tiempo comenzó a ser más frecuente el avistaje de gavilanes en distintos puntos de la ciudad y del Gran San Juan. Este animal, que es un depredador de palomas y ayuda a controlar la población del ave menor, posee mitos y verdades que fueron contados por el subsec. de Conservación de la Secretaría de Ambiente, Mario Santori, que visitó Banda Ancha.

‘Los gavilanes son de la ciudad, están en la ciudad desde siempre’, dijo Santori y añadió que ‘nosotros hicimos aquí, a principio de año, en marzo, abril, soltamos unos cuatro gavilanes en la zona del hospital Rawson, porque hay una gran cantidad de palomas. Pero eso hay que aclarar, los gavilanes han estado siempre, hace 40, 50 años que están los gavilanes acá. Estos gavilanes que nosotros soltamos habían sido recuperados, que habían sido lastimados, apedreados, uno electrocutado, se recuperó en una veterinaria del Pirata, se recuperaron y se soltaron en la ciudad porque son de la ciudad’.

‘He visto comentarios de que se han llevado un caniche, que han atacado a una persona. Están y han estado siempre y van a estar. Inclusive, esta mañana antes de venir acá, tuve una reunión con el COAS, que es el Centro de Observación de Aves, que está haciendo un trabajo muy interesante y quieren hacer, justamente para despejar estas dudas, un avistaje de ave en el Parque de Mayo, para que la gente conozca la fauna autóctona de San Juan, porque no se conoce. Estos gavilanes son acá, nosotros estamos invadiendo el espacio de ellos’, dijo en funcionario del área de Ambiente.

Sobre la presencia de estos animales y lo que se dice en las redes sociales, Santori agregó: ‘He escuchado comentarios que miden más de un metro, gavilanes, ni un cóndor. Pero bueno, se crea una psicosis por una falta de información o por mala intención de algunas personas, que no es así’.

‘En la oficina del Centro Cívico, veo que hacen un trabajo excelente. Uno ve el revuelo de las palomas y atrás viene un gavilán. El gavilán come una presa hoy y ya no ataca hasta mañana. Y están en la zona del parque, en la zona de la Plaza 25. No van a atacar porque ellos tienen comida suficiente para atacar’, sostuvo.

Además, otro punto que atacan los gavilanes son otro problema que tiene el ecosistema con la invasión de catas. ‘Hace control de las catas. Ustedes saben que tenemos un gran problema con las catas. Estamos trabajando en algunas medidas más profundas. Pero también hace control en las zonas periurbanas de las catas. Entonces, es un animal que lo tenemos que tener. Un control biológico totalmente natural. No hacemos nada, no matamos a nada. Y lo hacen solamente los gavilanes. Entonces, tenemos que respetar esta fauna que tiene el microcentro’, explicó Santori.

Mirá la entrevista completa a Mario Santori en Banda Ancha el video que acompaña esta nota.