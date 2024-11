Luego de lo ocurrido a comienzo de semana con una mujer que fue atacada por 20 perros, volvió a traerse al presente lo que sucede con la responsabilidad de las mascotas y restos de animales. En este marco, Mario Santori, subsecretario de Conservación de la Secretaría de Ambiente, dijo en Banda Ancha que en lo que va del año esterilizaron más de 3.500 perros y recuperaron 88 perros galgos que eran usados como armas de caza.

La única forma de combatir la problemática es con esterilizaciones de los animales, explicó Santori, quien además aportó datos acerca de la cantidad de perros que este año llevan con las cirugías.

Es muy costoso y la mayoría de los intendentes han continuado realizando esterilizaciones gratuitas para los vecinos, que es un gran servicio, realmente.

Acerca de las esterilizaciones, Santori sostuvo que ‘es un gran servicio y que nosotros prestamos. Hemos utilizado en la Secretaría de Ambiente más de 3.500 animales este año. En este momento estamos en Capital. Hemos colocado cerca de 300 chips también para perros potencialmente peligrosos. El chip lo que hace es tener una identificación del propietario, nada más, porque he escuchado comentarios que el perro le baja la agresividad pero no, es solamente tener un documento de quién es el propietario, no es hormonal, ni tiene seguimiento satelital, para saber dónde está el perro’.

Contando más acerca del chip, ‘es como un granito de arroz, se coloca en la nuca del perro, después con un escáner, sabemos quién es el propietario. Cuando el propietario va a chipear, se le pide los datos, obviamente, del propietario y se le pide el seguro. Entonces, ya sabemos que ese perro está chipeado y está asegurado ante cualquier situación’.

Sobre la cantidad de infracciones, el funcionario de Ambiente mencionó que a esta altura debe ‘rondar cerca de las 50 o 60 actas por denuncia. Muchas veces creemos que las cuestiones vecinales se resuelven con una denuncia. Por ahí caemos en esa situación. El veterinario tiene que ir, constatar que el perro esté bien de salud, que tenga su calendario de vacunación completo y demás. Pero bueno, cerca de 50 actas se han realizado este año.

Recuperaron 88 perros de caza

En operativos realizados, la Secretaría de Ambiente recuperó perros galgos que son utilizados para cazar. En ese sentido, Santori contó cómo se organizan y quiénes son las personas que van al campo a cometer estas violaciones ambientales.

‘Van en camioneta 4x4, llevan perros galgos, llevan armas de gran porte. Van a divertirse y a matar lo que se le encuentre en el camino, lamentablemente. Es una cuestión cultural que no cambia’, mencionó y agregó que sobre este tipo de infracciones que ‘el año pasado se hicieron 80 en todo el año, ya llevamos 115 hasta octubre. El animal de mayor presión de caza es el benteveo, porque hay un comercio, como te decía, un comercio realmente ilegal. Y nos asombra la cantidad de perros galgos que hemos recuperado. Hemos recuperado 88 perros galgos que están destinados exclusivamente a la caza ’.

Santori señaló que esos perros son usados como un arma de caza y por ese motivo están trabajando para el chipeo de esos animales también.

Mirá la entrevista completa a Mario Santori en Banda Ancha el video que acompaña esta nota.