El próximo año habrá elecciones de medio término y los partidos políticos ya empiezan a trazar el camino para la victoria en las urnas. Sin embargo, para el presidente del Congreso del Partido Justicialista de San Juan, Ariel Palma, aseguró en Banda Ancha que ‘el camino del medio no va a existir en esta política que ha planteado Milei’.

Hay distintos sectores opositores que se diferencias del ala kirchnerista del movimiento peronista y en vereda opuesta a los libertarios, dicen ser el camino del medio. Pero para el dirigente justicialista Palma, eso no existirá.

‘Yo creo que cada uno está buscando su horizonte. En esto creo que no va a haber mucho margen, que va a haber muy poco tiempo. Creo que todos están teniendo la posibilidad de buscar el camino por donde moverse. Hay algunos que han planteado posturas no a Milei, no al justicialismo. Hay otros que están diciendo, "bueno, ya veremos, vamos con el oficialismo". La verdad que no estamos en desacuerdo, uno sigue un poco todo, ¿no? Yo hablo como presidente del Congreso (del PJ), hoy tengo una responsabilidad mayor, porque es como que lo tenemos que debatir en el seno del partido’, empezó analizando Palma.

Retomando el concepto, Palma añadió que ‘cada uno está buscando su rumbo. Está claro que rol podemos cumplir nosotros los justicialistas con nuestras convicciones, con nuestras formas. Ya lo hemos declarado por este todo, este armado, como una oposición real a todo lo que está sucediendo. Vamos a ver qué canal o qué camino quieren tomar los otros partidos. Ellos serán decisores de sus propias decisiones, valga la redundancia, porque ellos van a tener que tomar, si seguir este camino casi oficialista o ir por una posición seria, digamos. Porque me parece que el camino del medio no va a existir en esta política que ha planteado Milei ’.

Volviendo a mencionar que no existirá camino del medio, Palma agregó que ‘en esta polarización que estamos viendo, porque la están planteando las cabezas decisoras, estamos poniendo en la mesa ciertos actores políticos de relevancia en los lugares de decisión, entonces, me parece que va a haber dos caminos que van a tener que la sociedad empezar a determinar. Si es este camino que nos está llevando el presidente en este momento con todas sus políticas económicas y de ajuste, o un camino que tiene que ver con otra sociedad en donde estén más incluidos todos los sectores y la posibilidad de que este ajuste no lo sufra la gente’.

Esta y más declaraciones dejó el Presidente del Congreso del PJ, Ariel Palma en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.