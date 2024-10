Momentos convulsionados vive el Partido Justicialista nacional con la puja por su conducción entre Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y Ricardo Quintela. Haciendo una lectura de la situación, el diputado nacional por San Juan y dirigente justicialista Walberto Allende puso en dudas la conducción de la ex presidenta y también cargó contra Quintela.

En Banda Ancha, el legislador nacional sanjuanino de Unión por la Patria, analizó y sentó postura acerca de lo que sucede en el peronismo provincial.

Allende sostuvo que ‘lo peor que nos podía haber pasado en la situación en que está el PJ nacional, es llegar a esta instancia, que doña Servini (de Cubría) defina. Aparte, no estamos hablando de candidatura, estamos hablando de la conducción partidaria. Es una locura, la verdad es una locura. Además, en la situación en que está el PJ nacional. Yo vengo sosteniendo, y no es nuevo esto, que se tenía que haber agotado las instancias y armar una sola lista. La verdad que es una vergüenza, porque se termina perdiendo todo’.

Al ser consultado si es CFK la persona indicada para conducir el PJ, el diputado sostuvo: ‘Aparentemente no. Yo creo que el problema aquí no es Quintela, el problema es todo lo que está detrás. Quintela, yo lo dije en el primer momento, que me parece que no es el dirigente indicado en el momento que vive el justicialismo a nivel nacional y que podía aglutinar todo detrás de la figura. Yo siempre pensé en esta instancia una renovación. No se logró. Se lo dejó transitar, yo creo que se desentendieron todos, porque por ahí le daba lo mismo que sea cualquiera que conduce, y después sucedió lo que sucedió en los últimos días’ y agregó ‘yo me hubiera inclinado por una renovación’.

Aún no es tiempo de candidaturas

La política y quienes la hacen miran el próximo año porque el escenario de elecciones intermedias está a la vuelta de la esquina. Sin nociones de armados, muchos son los nombres que por ahora forman un abanico de posibles opciones.

‘Soy de los que piensa que hay que priorizar lo que se logró en la provincia de San Juan, la unidad que se logró, que esto que está ocurriendo a nivel nacional no se tiene que trasladar a la provincia’, analizó Allende y agregó que ‘se está transitando de un camino de unificar criterios. Yo creo que eso es lo que tiene que prevalecer, no nos tiene que llegar a estas cuestiones que se están viviendo a nivel nacional, tenemos que priorizar, siempre tener las experiencias vividas, nos desunimos, perdimos el gobierno. Entonces si queremos tener expectativas y creo que se puede lograr la expectativa de ganar el año que viene, hay que seguir transitando este camino, no anticiparnos, yo no estoy de acuerdo tampoco a anticiparnos a las candidaturas para el año que viene, me parece que es una barbaridad de seguir en campaña en campaña como si nada hubiera pasado’.

Sin dar nombres, el diputado nacional dijo: ‘veo por ahí en los medios, no lo he visto que se han expresado, pero me parece que en política hay que medir bien los tiempos. El justicialismo en la provincia de San Juan no está en condiciones de salir ya a hacer campaña política, hay que seguir transitando este camino de diálogo y consenso, que lo que salga del consejo provincial sea también acompañado por la junta, que sean las juntas que puedan opinar y de allí transitar el camino para el año que viene. Si no, creo, particularmente creo que nos equivocamos’.

El nuevejulino siguió repartiendo dardos al mencionar que ‘debemos ser condescendientes con el duelo que estamos viviendo muchos de los peronistas luego de 20 años perder la provincia, no es un tema menor. Entonces es mostrarnos como si nada hubiera pasado, aquí pasaron cosas, aquí pasaron cosas en San Juan, por algo perdimos el gobierno, entonces salir alegremente no lo veo, pero eso, ojo, he visto en los diarios que pueden ser, yo no los he escuchado a ellos, esto es para todos aquellos que puedan. Es una opinión personal’.