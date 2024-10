A través de una resolución, la Secretaría de Energía de la Nación decidió que los usuarios N2 y N3 mantendrán además un consumo bonificado hasta un volumen de 350 kWh por mes para los hogares de ingresos bajos y de 250 kWh para los de ingresos medios. Esto representa un gran impacto en los sanjuaninos, que con las altas temperaturas alcanzarán fácilmente esos límites de consumo por lo que perderán el subsidio energético en época de crisis. El diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, estuvo en Banda Ancha y contó que serán 5 de los 6 legisladores nacionales por la provincia, los que harán una presentación ante Energía de Nación para frenar el tarifazo.

‘San Juan está ubicada en un lugar digamos muy particular, es una provincia que en invierno tenemos un invierno duro y muy prolongado y en el verano tenemos también altas temperaturas, no así como otras provincias. Hay que recordar cuando nosotros logramos incluir a San Juan en la denominada zona fría, a todos aquellos beneficiarios que están conectados a la red de gas, quedaron muchas provincias del Norte que no cuentan con una red de gas. Entonces hubo el movimiento de los denominados provincias del Norte Grandes que hicieron un planteo al gobierno’, empezó contando el diputado.

Allende, recordó que ‘siempre nosotros, con el informe técnico que teníamos de la situación de la provincia de San Juan, hicimos el pedido y logramos que aquellos de las provincias del Norte que fueron La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes lograron un beneficio del gobierno nacional y pudimos también incluir a San Juan, es decir, que era una de las pocas provincias que teníamos los dos beneficios en verano, que era noviembre, diciembre, enero, por la electricidad y los 12 meses del año lo que es zona fría ’.

Pero ahora todo parece indicar que el beneficio para los usuarios sanjuaninos quedaría relegado. ‘Aparentemente se va a subsidiar a estas provincias del Norte Grande a partir de noviembre, diciembre y enero. En San Juan hasta aquí, hay una presentación que ha hecho el EPRE a la Secretaría de Energía, nosotros hemos estado conversando tanto con Fabiola (Aubone), (Jorge) Chica, la doctora (Nancy) Picón, la diputada (María de los Ángeles) Moreno, vamos a hacer una presentación también nosotros en conjunto a la Secretaría , pero vamos a presentar un proyecto en la Cámara que yo lo presenté anteriormente, lo vamos a presentar porque creo que es la oportunidad de hacerlo por ley y no quedar a criterio del Secretario de Energía que asuma para ver si se puede incluir o no’, explicó el legislador.

Allende añadió acerca de la presentación y el pedido de incluir a San Juan en la zona cálida: ‘Creemos que es justo, queremos tener un trato igualitario que las otras provincias que algunas de ellas tienen todavía menos temperaturas que la nuestra. Además, en esta política del gobierno de eliminar los subsidios, vamos a terminar pagando tarifa plena en un incremento sumamente importante que justamente los meses de mayor consumo de electricidad’.

‘Todavía falta lo más intenso del verano, por eso es que queremos que se nos trate igual como el resto de las provincias que se pretende subsidiar, que es complicado porque este gobierno ha venido a eliminar todo tipo de subsidios, pero también esto va a llevar que se incrementen fuertemente los cortes que se están produciendo por el no pago, por la incapacidad de pago. Lo que pasa es que se sigue mirando la capacidad de pago de Capital Federal con el interior de la Argentina cuando los ingresos no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces siempre se sigue mirando, se fijan las tarifas de acuerdo al índice de ingreso de Capital Federal y no se tiene en cuenta el ingreso de las provincias, entonces es complicadísimo esto. Además, un aparato de aire, un ventilador, ya no es un lujo, es una necesidad’, explicó el integrante del bloque Unión por la Patria.

‘Vamos a hablar con Peluc, porque en esto, más allá de los espacios políticos que podamos estar militando cada uno, creo que está la posibilidad que podamos llegar en auxilio de miles de familias de San Juan. Ni yo me voy a cambiar mi afiliación, ni la doctora y demás van a cambiar su afiliación política. Creo que en esto es un acto de madurez también cuando se trata de defender los intereses de los sanjuaninos’.

Mirá la entrevista completa a Walberto Allende en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.