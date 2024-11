Cristina Fernández de Kirchner, proclamada presidenta del Partido Justicialista, terminó con el capítulo de interna que arrastraba junto a Ricardo Quintela que aspiraba a ocupar el mismo lugar. Pero ahora comienza otra tarea dentro del PJ y es la de rearmarse de cara al próximo año que habrá elecciones, al tiempo hacer pie en un escenario complejo, en el que la figura de la conductora partidaria genera diversas sensaciones en la sociedad. En este contexto, Ariel Palma, Presidente del Congreso del PJ sanjuanino sostuvo en Banda Ancha ‘que la gente no se preocupe, es una cuestión netamente partidaria’.

Analizando la situación del PJ nacional y lo que ocasionó ruido en los distintos sectores, Palma dijo que ‘lo que pasa es que hay que entender que a raíz de tantos años del poder, los vínculos que han quedado también hacen que esto se dé, tal vez, no sé si naturalmente, pero por una cuestión de acuerdos de mayorías. Hay muchos que quisieron ser, pero bueno, les falta esa fuerza. Eso hay que entenderlo, eso es construcción política. Para poder llegar a reclamar o a debatir el sillón de la Presidencia del Partido Justicialista tenés que generar también vínculos y acuerdos que te den esa posibilidad de poder’.

Sobre la presidencia de CFK al frente del PJ, sostuvo: ‘Creo que ella es la que ha reunido la mayor cantidad de adeptos. Si está en condición o no, lo tiene que demostrar para adelante. Esto es una situación que se da en donde ella se despoja de la embestidura de haber sido presidenta de la nación, de tener un cargo de vicepresidenta, y hoy empieza a comandar los destinos del partido, en donde, más allá del acuerdo que ella ha logrado ahora, tiene que revalorizarlo y fortalecerlo para adelante. Sabemos que hay líneas que no están de acuerdo y que también van a ir haciendo una construcción política’.

‘Basta de los personalismos, porque una persona sola no llega, llega una estructura, llega un proyecto, llega una forma. De hecho, es lo que se debate principalmente hoy en el mundo, las formas en que queremos la sociedad que nos gobierne. Esta cuestión del Partido Justicialista, que está en la unión nacional con Cristina, vos lo ves en la boca de la gente, hablando “otra vez Cristina, otra vez Cristina”, pero muchos no son justicialistas. Y que la gente no se preocupe, porque esto es una cuestión partidaria. Es una cuestión netamente partidaria’, dijo el dirigente peronista.

Extendiendo su análisis de la situación, Palma volvió a hacer hincapié en que ‘es una cuestión netamente partidaria, en donde se le está dando un rol, no hay que negar que ha sido la Presidenta de todos los argentinos, es como lo puede tener Macri hoy en el gobierno de Milei, y a Macri nadie le ha dado el espacio, se lo están dando directamente el Presidente’ y agregó que ‘esto es una cuestión partidaria, se está ordenando el Partido Justicialista, y para las candidaturas falta mucha agua por correr debajo del puente’.

