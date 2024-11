La disposición de Nación de prohibir en las facturas de energía o servicios el cobro de impuestos municipales cayó como una bomba porque esos gravámenes son los que dotan parte de las arcas municipales. En Banda Ancha, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez contó que intendentes presentarán amparos al unísono para sostener la tasa de alumbrado en la factura de Naturgy.

‘Todos los intendentes vamos en el mismo camino. Creo que hay una realidad dentro de Chimbas, es que al tener tasa inmobiliaria municipal de cero pesos, la recaudación que se hace es simplemente por la boleta. A partir del acuerdo de San Juan, el impuesto que se cobra en la boleta de la luz es solamente alumbrado público. El barrido y la limpieza no está contenido ahí, es solamente alumbrado los espacios públicos. Entonces, no es que estamos cobrando algo que no corresponda, dependiendo la naturaleza de la boleta de Naturgy, entonces todas esas acciones las venimos trabajando’, contó la intendenta.

Ampliando el alcance que tendría la medida nacional en Chimbas, Rodríguez contó que ‘para nosotros sería un golpe grandísimo’ y agregó que la forma en la que están trabajando el tema sería a través de ‘un recurso de amparo. Es individual, lo presentaríamos en forma colectiva y, por supuesto, tengo entendido que Provincia, que de hecho se puso, y agradecemos mucho a trabajar también al unísono para poder lograr un objetivo en común’.

Sobre los plazos de presentación, Rodríguez añadió que ‘debe ser lo más urgentemente posible, dada que hay una resolución dando vuelta y es como un mandato. Sí me alarma mucho, como dije anteriormente, el desconocimiento a las autonomías de los municipios. Entiendo que debemos resguardar al consumidor, en este caso y siempre va a ser así, al habitante, al ciudadano de Chimbas, en este caso, pero nunca se ha cobrado algo fuera de su naturaleza’.

