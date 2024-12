La crisis que atraviesa el país ocasionó que muchos trabajadores se encuentren expectantes al bono navideño que los distintos sectores suelen acordar. Y el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, si bien confirmó en Banda Ancha que habrá bono para los municipales, no habló de montos y aseguró que le pidió ayuda al gobierno provincial para poder hacerle frente al pago extra.

El gobierno provincial elevó la propuesta del bono navideño para los estatales, que será de unos $100.000 y en Canal 13, las intendentas de Chimbas y Caucete confirmaron que también pagarán una ayuda navideña. Es ahora el jefe comunal de Rawson el que aseguró que también tendrán bono los municipales de su comuna, aunque no confirmó montos.

‘Por supuesto que vamos a hacer los esfuerzos para generar una ayuda, tenemos también a nuestros empleados contratados, a nuestros empleados que prestan servicio en la calle, a nuestros trabajadores que también los tenemos que contemplar, así que como siempre lo hemos hecho, vamos a brindar con justicia las retribuciones que correspondan’, dijo Munisaga y añadió que ‘andamos bien con nuestros trabajadores y estoy muy agradecido del esfuerzo también que han puesto para que en un año difícil estemos respondiendo a las necesidades’.

Acerca del monto del bono, aseguró: ‘Estamos ahí, viendo. Nosotros tenemos las cuentas ordenadas, digamos en este sentido trabajamos sin déficit fiscal como debe ser, con mucha responsabilidad, estamos viendo ahí los montos, también pretendemos si es posible una ayuda del gobierno de la provincia, he hablado con el Gobernador, no me ha dicho que no, ha dicho que lo va a evaluar’.

Mirá la entrevista completa al intendente Munisaga en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.