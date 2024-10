En una provincia vitivinícola como es San Juan y cuando el gobierno permite una mayor apertura de importaciones, como sucede actualmente y ocurrió durante la presidencia de Mauricio Macri, el ingreso de vinos desde el exterior (Chile), es materia de polémica y disgusto para los productores. Pero para el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la importación enriquece el consumo, según señaló su vicepresidente, el sanjuanino Abel Chiconi, en Banda Ancha.

El gobierno nacional permitió el ingreso de caldos vínicos desde Chile y despertó el malestar de los productores de la provincia, quienes salieron a decir que la calidad era mala, que el vino venía rebajado con agua y que la importación afecta al sector.

‘Desde el INV lo único que nos dedicamos, que es nuestro deber es controlar todos estos productos que ingresan, que cumplan con la ley, que cumplan con los acuerdos, así que eso es importante recalcarlo, que nosotros desde el INV ni promovemos ni trabamos algún tipo de importación o exportación’, dijo Chiconi y agregó que ‘hablar de agregar agua al vino desprestigia a todo, la industria en general, entonces en eso me parece que hay que ser más cuidadosos a la hora de hablar al vino’.

El vice del INV, señaló sobre la importación de vinos que le parece ‘súper sano, me parece súper enriquecedor, atrae a nuevos clientes, no solo lo miro como consumidor, no como productor, me parece que eso es una herramienta importante poder ir a una góndola, y tener diversidad de oferta. Es genial, como la tiene hoy un tipo que está en Europa, que va a la góndola y consume vinos de Argentina, de Chile, de Sudáfrica, lo que hay que hacer es que esa góndola, en vez de tener un 5% de la góndola internacional, sea un 20, un 30, ahí es donde yo trabajaría si queremos fomentar la exportación, pero particularmente la importación de vino me parece que enriquece al consumo’.

Pero Chiconi fue más allá y aseguró: ‘Creo que tenemos las condiciones necesarias para ser competitivos, tanto en productividad como en calidad. Si yo no creyera esas condiciones, por ahí tendería por lo menos discutirlo, pero me parece que la discusión no va por importar si o importar o no. Partiendo de una base que nuestra geografía nos permite ser productivos y con buena calidad, el resto va por otro lado de la discusión, es qué necesitamos como industria, como sector, para ser competitivos’.

El vice del INV sostuvo que lo que se necesita en la discusión son leyes laborales acordes a la realidad del sector, que tiene temporadas bajas y altas, mencionó.

Mirá la entrevista completa en Banda Ancha al vicepresidente del INV, Abel Chiconi, en el video que acompaña esta nota.