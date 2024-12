La relación del diputado José Peluc y del gobernador Marcelo Orrego no es la misma como la que puede tener el mandatario provincial con las legisladoras de su espacio. Posicionados en distintos sectores, el diputado Peluc dijo en Banda Ancha que habla con el gobernador cada vez que lo necesita, pero que Orrego no le ha pedido nada.

Es sabido que la relación entre Orrego y Peluc no es la mejor por algunas diferencias partidarias de hace años. Sin embargo, las conversaciones han sido necesarias en algunas ocasiones por tratarse de un gobernador y un diputado nacional, que se supone deben defender los intereses de los sanjuaninos, pero muchas veces esas visiones no coinciden entre sí.

‘¿Qué es defender a San Juan? ¿Creen que nosotros no lo defendemos? Todos defendemos a San Juan, si vivimos acá’, dijo el legislador nacional.

Siguiendo en su análisis, Peluc agregó: ‘Mañana sumamos uno, dos o tres legisladores de este lado y también van a ir a defender San Juan’, aunque no estén en el mismo color político ni tengan el diálogo con el gobernador de la provincia.

‘Yo hablo con el gobernador la vez que necesito. Si él no me dice en que le puedo dar una mano, es porque lo debe tener muy atado y bienvenido sea que lo tenga atado. Pero a mí cuando se me ha pedido algo por el lado de un intendente o lo que sea, he hablado con quién tengo que hablar y si hemos podido, lo hemos ayudado’, sostuvo en Canal 13 el legislador libertario.