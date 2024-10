El domingo por la noche el presidente Javier Milei asistió al Congreso para presentar el Presupuesto 2025. Más orientado a un discurso político de campaña, sin brindar detalles del contenido del proyecto que busca que le aprueben, alcanzó a mencionar que las provincias debían hacer un ajuste millonario en dólares, para sostener el equilibrio fiscal. Tras esto, la diputada nacional sanjuanina, Nancy Picón, dijo en Banda Ancha que el presupuesto ‘se vio opacado el momento por el trato del presidente con un grupo de diputados’.

Picón analizó la presentación que hizo el presidente durante la noche del domingo, algo que habitualmente lo realiza el ministro de Economía, pero esta vez contó más con puesta en escena que con el contenido real del proyecto que orienta las partidas presupuestarias para el año próximo.

Sobre cómo vivió la presentación, señaló: ‘Milei como siempre, que la verdad no me gustan sus formas. Yo debo decir que no comparto ni siquiera ideología política con el presidente de la bancada de Unión por la Patria (Germán Martínez), pero sí debo decir que es un hombre que en cada una de las sesiones ha estado presente siempre, uno de los pocos que está todo el tiempo, y todos nos merecemos respeto, podemos pensar igual o distinto, pero no se manifiesta de esa manera. Así es que creo que se vio opacado todo el momento, por lo menos para mí es mi impresión, con el trato de un presidente hacia un diputado y un grupo de diputados que en realidad también han sido puestos ahí por la voluntad de la gente, por las distintas voluntades’.

Sobre la determinación del presidente de asistir a la Cámara a presentar el presupuesto, dijo que ‘creo que ha sido un hecho histórico que el presidente esté presente, vaya a los diputados a llevar el presupuesto, y ahora pondremos a estudiar. Valoro que haya dicho y comparto con el presidente que cada proyecto que uno presenta debe tener el fundamento en de dónde vamos a sacar el dinero para esto, porque no es presentar por presentar proyectos, sino está bien que respondamos y cumplamos con la ley, la ley de administración pública dice que cuando uno genera un proyecto para convertirlo en ley, debe decir qué partida presupuestaria se va a afectar. Comparto plenamente eso, y el resto fue solo una presentación, mientras se haga de forma democrática como se ha hecho, creo que le hace bien a la democracia, salvo estas excepciones’.

En sintonía con las declaraciones del gobernador, acerca de que San Juan viene realizando un uso responsable de los recursos, dijo que ‘ahora hay que trabajar mucho. Nosotros estamos evaluando el presupuesto, el presidente pidió que las provincias se ajusten, y nosotros estamos ajustándonos desde el primer día, fue la consigna del gobernador bajar los cargos políticos, bajar la cantidad de personas trabajando políticamente, y también gastos innecesarios o gastos superfluos que han habido y que consideraban de esta manera, y han hecho lo propio por lo menos los municipios que yo conozco que son Rivadavia, Capital, Santa Lucía, Sarmiento, que conozco de adentro, sé que han trabajado de la misma manera, no puedo hablar de los otros porque no los conozco de adentro, pero sí sé que San Juan viene haciendo un ahorro, un ajuste, y ese ajuste es en el uso, no sé si ajuste es la palabra justa, pero sí es el uso del dinero que recibimos de manera efectiva en las cosas necesarias, a tal punto que nos ha permitido, le ha permitido a nuestro gobernador ser el primero en impulsar nuevamente la obra pública con recursos provinciales’.

Por último, cerró diciendo que ‘desde ese lugar creo que hemos cumplido y estamos cumpliendo con lo solicitado’.