El gobierno provincial tomó posición en defensa de la Educación pública y las universidades nacionales, ante el veto del presidente Milei a la Ley de Financiamiento a las Universidades. Y ante este panorama, el vicegobernador Fabián Martín, aseguró en Banda Ancha que no coincidir con Nación en este tema no los hace enemigos.

Las diputadas nacionales por San Juan del bloque Producción y Trabajo, Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, en la sesión en el Congreso votaron el rechazo al veto presidencial. Esta posición fue distinta a las anteriores, dado que las diputadas orreguistas acompañaron en distintas ocasiones las iniciativas del gobierno nacional en el Congreso.

El vicegobernador, estuvo en Canal 13 y analizó la situación en la que sostuvo: ‘No sé si daña la relación, esperemos que no, porque en realidad nosotros hemos venido apoyando las diversas medidas que tomó el Gobierno Nacional, entendiendo que había un mandato popular, entendiendo que el Presidente llegaba con un respaldo importante en el balotaje, más del 50% de los votos, entendiendo que había que darle las herramientas para que él pueda desarrollar las políticas que tenía en vista y que prometió en campaña y que las está llevando a cabo. Pero en la vida no siempre se puede coincidir en el 100% de las cosas y el hecho de no coincidir en algunas cosas, tampoco por eso somos enemigos, vamos a estar en la variedad de enfrente’.

‘Nosotros en realidad hacemos lo que creemos que es mejor para los sanjuaninos, no tenemos ningún condicionamiento político con ningún sector político. Y la verdad que el Gobierno Nacional ha tomado medidas drásticas, medidas profundas que han afectado el andamiaje de los gobiernos provinciales en este caso, paralizó la obra pública con todo lo que eso representa, con perder muchas fuentes de trabajo. Y claro que seguramente el Presidente dice que la obra pública ha traído muchos actos de corrupción, es posible, pero la obra pública no es mala en sí, es importante la obra pública’, explicó Martín.

La segunda autoridad de la provincia, recordó que desde el gobierno provincial han ‘ venido apoyando, respaldando y lo que ha pasado con el tema de las universidades , nosotros somos la provincia de San Juan, la provincia de Domingo Faustino Sarmiento, es decir, tenemos un legado realmente importante que cuidar, fue el padre de la educación pública, el que le dio la posibilidad a muchos argentinos en su momento de poder estudiar, él siendo presidente y siendo ministro inclusive, creó muchísimas escuelas y la educación para nosotros ha sido una bandera y seguirá siendo una bandera porque sin educación, especialmente la educación pública, no hay progreso’.

Con la mirada puesta hacia adelante, Martín aseguró que ‘hoy el gran desafío de la política para estos próximos 20, 30 años, va a ser sacar al 50% o más de los argentinos y de los sanjuaninos de la pobreza y se saca de dos formas, con educación para los chicos pobres y eso es educación pública, con educación para que el día de mañana esos chicos puedan abrirse camino en la vida y con trabajo para las personas mayores’.