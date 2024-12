El secretario general de la UOCRA y la CGT San Juan, Eduardo Cabello, habló en Banda Ancha sobre la situación del peronismo a nivel nacional y provincial, además de compartir su postura sobre los liderazgos políticos actuales y las futuras candidaturas en la provincia.

Consultado sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, Cabello expresó: "Tengo todas las diferencias con CFK, pero es nacional, que se arregle allá. En la provincia estamos nosotros y cada uno maneja sus problemáticas locales". Sin embargo, reconoció los aportes de la exmandataria: "Es una compañera que nos dio buenos años y buena situación. Aunque hay cosas que debe entender: el peronismo es el peronismo, y las instituciones siempre van a perdurar y trascender".

Respecto a las próximas elecciones y posibles candidatos, el dirigente sindical aseguró que hasta el momento no ha sido contactado por algunos de los referentes políticos que suenan como posibles postulantes para el año próximo. "No me ha golpeado la puerta ni Andino ni Gramajo. Ellos están trabajando, pero creo que es muy temprano para definir algo. Hay que bajarle los decibeles a la ansiedad y leer bien a la sociedad antes de lanzarse", opinó.

Cabello también destacó que el peronismo debe prepararse para presentar liderazgos sólidos en el futuro: "Tiene que surgir alguien con nivel, alguien que pueda levantar la cabeza y ser una propuesta válida. Estas cosas no se hacen con apuro, porque el tiempo siempre acomoda las estrategias".