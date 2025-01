El vicegobernador Fabián Martín confirmó este martes que habrá sesiones extraordinarias. De este modo, el Presidente de la Cámara de Diputados indicó que entre los temas con prioridad seguramente aparecerán la oficialización de la renuncia de la diputada Florencia Peñaloza y la toma de juramento y asunción de Federico Rizzo.

Martín señaló que les quedaron temas pendientes del 2024, y la idea es que no pase mucho tiempo desde los últimos días de diciembre, cuando se produjo la última sesión en la Legislatura. Además de la baja y el alta en la Cámara, otros temas que quedaron pendientes son el proyecto de Educación Emocional y la Reforma Electoral.

Polémica última sesión: "hay que hacer borrón y cuenta nueva con la oposición"

Acerca de las rispideces que se produjeron en la última sesión extraordinaria del 30 de diciembre, el vicegobernador sostuvo: "Es parte del juego de la política".

"Lo que no me pareció es que no haber apoyado un proyecto tan bueno para los alumnos de la provincia de San Juan, la adquisición de 8 mil computadoras a un bajo costo, es una pena. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando, ya que por suerte pudimos obtener el cuórum y pudimos aprobarlo, por lo que borrón y cuenta nueva, damos vuelta la página y seguimos trabajando", expresó el vicegobernador.

Por último, Martín expresó: "Nosotros siempre vamos a ir para adelante, haciendo lo que hay que hacer para lograr el beneficio de los sanjuaninos"