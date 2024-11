En el contexto de las elecciones en Estados Unidos, el diputado sanjuanino Enzo Cornejo, Vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, se encuentra actuando como veedor internacional. Desde Washington, Cornejo compartió en Banda Ancha su experiencia con nosotros a través de una conexión vía Zoom.

"Es una convocatoria de la FURG, de la Federación Universitaria del Río de la Plata. Estamos aproximadamente 60 personas de Argentina aquí como observadores electorales internacionales para una de las elecciones más importantes del mundo", explicó.

Hoy se llevan a cabo las elecciones, aunque, como indicó Cornejo, "en Estados Unidos, hace varios días que varios electores ya están votando a través de diferentes normativas". Recordemos que este país cuenta con más de 50 leyes electorales, lo que resulta en un proceso electoral complejo. "Hoy se eligen los electores de cada distrito, y hay siete localidades que van a definir el futuro de esta elección. Será una elección muy reñida, voto a voto", aseguró.

Enzo Cornejo también describió la composición de la delegación argentina: "Está integrada por dirigentes políticos, analistas políticos y periodistas de la República Argentina. La FURP lleva 55 años realizando este tipo de trabajo, y es un orgullo para mí estar aquí".

Al ser consultado sobre el aprendizaje que supone esta experiencia, Cornejo manifestó que "es un aprendizaje en el respeto a las instituciones". Detalló que el sistema electoral de EE. UU. no es de voto directo; "cuando un candidato saca más de un voto en un distrito, todos los electores de ese distrito van al candidato que más votos obtuvo". Reconoció que "tener más de 50 leyes electorales que se manejan de diferentes maneras es una enseñanza que podemos adoptar".

El sistema electoral estadounidense no está exento de polémicas, como subrayó Cornejo. "No puede suceder que el candidato más votado por el pueblo no sea electo por el colegio electoral. Eso genera mucha discusión, como ocurrió en la elección de Trump y Hillary Clinton", recordó. En ese contexto, enfatizó la importancia de los electores: "Aquel que tenga 270 electores en el colegio electoral será quien conduzca los destinos del país en los próximos años".

Sobre la atmósfera política en Washington, Cornejo observó que "no se siente la politización en las calles como en Argentina". "Pareciera que no hay elecciones hoy. No ves ni una publicidad política. El respeto entre los espacios políticos es notable, a pesar de la polarización reciente", comentó.

Cornejo también reflexionó sobre las diferencias entre las posturas de los candidatos, Donald Trump y Kamala Harris. "Ambos tienen posiciones distintas en materia de política doméstica y global", sostuvo. Mientras Trump se enfoca en un enfoque duro frente a China y una política migratoria estricta, Harris representa una continuidad del gobierno de Biden, que enfrenta críticas por la inflación.

"Es evidente que la sociedad se ve fracturada por estas propuestas. El miedo de perder la paz en el país es palpable entre los electores que consideran a Trump como una opción", señaló Cornejo, quien añadió que la relación de EE. UU. con China es un punto en común que preocupa a muchos votantes.

El diputado concluyó con la esperanza de que el conteo de votos sea pronto y claro, reconociendo que "el voto por correo, que fue muy marcado por los demócratas durante la pandemia, podría complicar el proceso". Sin embargo, reafirmó su compromiso como veedor electoral para garantizar la transparencia del proceso. "Estamos aquí para cumplir con nuestra misión y observar este importante acto democrático", finalizó Cornejo.