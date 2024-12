La diputada provincial y vicepresidenta del Partido Justicialista (PJ) en San Juan, Graciela Seva, compartió en Banda Ancha, su visión sobre el futuro del peronismo en la provincia, señalando que es crucial la unidad interna para las elecciones de 2025. Además, destacó la importancia de un trabajo conjunto y de un proceso de reorganización del partido para lograr una propuesta clara y seria.

En relación a las especulaciones sobre el desempeño del PJ en las próximas elecciones, Seva expresó que no es optimista respecto a alcanzar el 40% de los votos, como algunos analistas sugieren. "Creo que tenemos que reorganizarnos, refundarnos, ver la nueva dirigencia que está emergiendo y, en función de eso, ofrecer una propuesta clara", dijo. Además, criticó los diagnósticos infundados que a menudo circulan, señalando que muchas veces se difunden datos sin base real. "Estamos atendiendo a un sector de la economía, pero en San Juan, los trabajadores del Estado, especialmente los empleados públicos, son los que realmente mueven la economía", agregó.

Sobre las políticas económicas implementadas en la provincia, Seva se mostró crítica, especialmente en relación con la minería y las pymes. "Defiendo la política de Estado que ha habido durante 20 años, que ha sido genuina y netamente sanjuanina", afirmó. En cuanto a los grandes titulares sobre inversiones en la provincia, advirtió que a menudo solo se quedan en promesas. "Hoy aún estamos viendo esos grandes anuncios, pero no se concretan en hechos", sostuvo.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una avalancha de votos a favor del peronismo en 2025, Seva fue tajante: "No, no, no. Eso es un cuento de hadas", y agregó que, para recuperar la confianza de los votantes, el partido debe mostrar una propuesta sólida y realista. "El PJ tiene que levantar la voz y marcar la diferencia, tanto a nivel legislativo como partidario", destacó.