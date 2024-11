En su paso por Banda Ancha, el diputado de San Juan Vuelve, Mario Herrero habló sobre la virtual disputa entre Cristian Andino y Fabian Gramajo por ser candidatos. El legislador giojista aseguró de los ex intendentes que no deberían estar pensando en las elecciones de 2025, sino en acompañar al pueblo por la difícil situación económica que vive el país.

"Me parece de mal gusto autoproponerse", expresó el diputado justicialista. Incluso añadió: “En este momento en que estamos viviendo, me parece que no corresponde”

“En política todos quienes participamos, en mayor o menor medida tenemos vocación política, si no, no estamos. Vocación de poder, vocación de llegar. Es legítimo querer ser. Ahora, yo considero que, en estos momentos, éticamente, no es momento para trabajar, ni virtualmente, ni en redes, ni solapadamente, hoy es momento para estar al lado del pueblo, de los que están pasándola mal, para gestar soluciones, y ya vendrán los tiempos de definiciones electorales", expresó el experimentado dirigente.