El dirigente justicialista Mauricio Ibarra pasó por el programa Banda Ancha, donde analizó el panorama político nacional y provincial. Durante la entrevista, enfatizó el rechazo al libertarismo en San Juan y el rol del peronismo en el futuro político de la provincia y el país.

El dirigente justicialista compartió datos sobre la percepción del líder libertario en la provincia: “En San Juan, Milei tiene un 65% de rechazo. Esto se evidencia especialmente en el Gran San Juan, aunque el rechazo es incluso mayor en las zonas rurales”.

Para Ibarra, el crecimiento de Milei en las elecciones generales se debió más a un voto protesta y al descontento con las opciones tradicionales que a una adhesión sólida. “Su núcleo duro ronda el 30%, principalmente compuesto por antiperonistas. Pero el resto son votos que migraron desde el peronismo y otros sectores buscando algo diferente”.

Ibarra llevó a cabo un análisis abordando la reconfiguración del panorama político tras la designación de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista (PJ). Según el dirigente, este movimiento consolida un escenario de dos polos principales en la Argentina, similar al de otros países sudamericanos. Por un lado, un modelo que busca “capitalismo con consumo” y, por otro, el liderado por Milei, al que calificó como “desgarrador”.

“Cristina es la única con la capacidad y el peso político para reposicionar al peronismo ideológicamente. Su propuesta no es contra el capitalismo, sino un capitalismo humanista, que crea empleo y salarios dignos”, explicó Ibarra. “San Juan siempre ha tenido una relación cercana con el capitalismo productivo. El sistema minero, agropecuario e industrial necesita correcciones, pero siempre hemos apostado por el empleo genuino a través de la producción”, afirmó.

No obstante, Ibarra fue crítico con la gestión actual del gobierno provincial liderado por Sergio Uñac y, especialmente, con el rol del ministro Fernández. “Todavía no he visto un rumbo claro. Tenemos problemas graves en el agro y la industria, mientras sectores como la cebolla o la vitivinicultura están colapsando. El modelo actual está perjudicando a nuestros productores”.

Con miras a las próximas elecciones, Ibarra vaticina un escenario de tercios en la provincia. Según el dirigente, el electorado sanjuanino se dividirá entre el modelo moderado de Orrego, el núcleo duro libertario de Milei y un peronismo que recuperará parte de los votos emigrados. “La clave será demostrar cómo las políticas de Milei lastiman a la gente común. Desde la AFIP hasta los productores, hay sectores que ya están sintiendo el impacto de este modelo y lo rechazan”, mencionó.