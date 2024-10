Luis Emilio Estebes, contador público nacional y hombre de confianza del gobernador Marcelo Orrego, sería el próximo Contador General de la Provincia de San Juan. En este rol, Estebes se encargará de supervisar y fiscalizar todos los movimientos financieros de la administración provincial, tomando el relevo de Rafael Herrera, quien ocupó el cargo durante tres décadas.

Actualmente, Estebes se desempeña como segundo en la Secretaría General de la Gobernación, donde trabaja junto a Emilio Achem. Su experiencia junto a Orrego se remonta a sus años de colaboración en la Municipalidad de Santa Lucía, lo que lo convierte en un aliado estratégico para el oficialismo en la administración provincial.

Según lo que dio a conocer Tiempo de San Juan, el oficialismo ha logrado el respaldo necesario para que la Cámara de Diputados trate la designación de Estebes este jueves 31 de octubre. El cargo de Contador General de la Provincia es clave, ya que implica la verificación y control de todos los ingresos y egresos de las arcas públicas y se caracteriza por ser vitalicio.

No obstante, la transición ha generado fricciones. Herrera, quien asumió en 1994 durante el mandato del exgobernador Juan Carlos Rojas, sostiene que, mientras no renuncie formalmente ante la Legislatura, el puesto no debería ser considerado vacante. Durante su extensa gestión, Herrera desempeñó un rol técnico y se mantuvo al margen de las decisiones políticas, colaborando con las administraciones de seis gobernadores, desde Jorge Escobar hasta Marcelo Orrego.

La salida de Herrera marca el inicio de una nueva etapa en la fiscalización financiera de la provincia. Estebes, egresado de la Universidad Católica de Cuyo y con una relación profesional con Orrego que supera las dos décadas, ha tenido una participación activa en las campañas del oficialismo y se espera que, en su nuevo rol, mantenga una alineación estrecha con los objetivos de la actual gestión.