Después de dos días en los que Cristina Kirchner copó las portadas de los diarios por la condena de cárcel y la quita de la jubilación que cobraba por haber sido presidenta, Canal 13 habló con el actual senador Oscar Parrilli, quien supo ser hombre de confianza de CFK. El legislador nacional dijo que el Presidente no puede sacarle la jubilación a la expresidenta y llegó a opinar que “Milei le tiene miedo a Cristina”.

Parrilli concedió una entrevista telefónica el programa “Un Café con Martínez” que se emite de lunes a viernes por Canal 13 y aseguró que CFK es víctima de una persecución.

El dirigente hablo de la sentencia de la Cámara Federal de Casación en el que condenaron a Cristina a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetúa para ejercer cargos públicos.

Sobre la condena aseguró que se trató de un “panfleto mediático realizado por tres abogados puestos a dedo por el macrismo” y agregó que forma parte de una persecución judicial y mediática contra Cristina Kirchner no solo para meterla presa, sino además de proscribirla para futuras elecciones".

Parrilli aseguró que lo mimos hizo Mauricio Macri durante su presidencia y aseguró que intentó sacarle la jubilación, atacó a su familia, la quiso meter presa y le hizo espionaje a ella y su entorno entre los que estuvo el mismo Parrilli.

Igualmente, el senador aseguró que esto no le sirvió de nada a Macri porque CFK se presentó de nuevo como vicepresidenta y gano las elecciones. “Milei esté viendo es que le puede pasar lo mismo que a Macri le tiene miedo a cristina y por eso lleva adelane estas acciones”, opinó categórico.

Sobre la quita de la jubilación de CFK como presidenta y de su pensión como viuda del fallecido Néstor Kirchner, Parrilli dijo que si podrán sacarle el beneficio, pero si CFK recurre a la Justicia tendrán que devolvérselo.

El senador opinó que “Milei no es quien para determinar si Cristina fue una buena o mala presidenta, yo quiero verlo a Milei después de 4 años. Cristina después de 12 años terminó con la plaza llena de gente y buenos indicadores”, aseveró.

“No tengo duda que fue el mejor gobierno en los últimos 50 o 60 años de la Argentina y Milei todo está indicando que va a terminar de la peor manera posible”, vaticinó.

Ante la pregunta de si Cristina capitaliza esto que él cataloga como una persecución, Parrilli dijo que: “eso no es motivo de si se capitaliza o no la verdad que es muy malo para alguien que hayan atentado contra su vida, que no se investigue a los autores intelectuales, los que pusieron la plata, las relaciones políticas de este grupo que intentó matarla”, aseguró

El senador agregó que se cree que la actual ministra de Seguridad , Patricia Bullrich y el diputado Gerardo Milman y un hermano del actual ministro de Economía estarían entre los que financiaban a la organización relacionada con el ataque a CFK.

“Está muy claro que había toda una connivencia en sectores del macrismo tratando de matar a cristina y no pudieron y ahora utilizaron la Justicia y como esa tapa de Clarín que decía: La bala que no salió y el juicio que si saldrá”, cerró el senador.